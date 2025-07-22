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台南逾1.2萬戶屋損 市府在溪北3處就近受理申辦租金補貼

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風造成台南市溪北地區許多建築受損，市府提供租金補貼申辦及租屋諮詢服務。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風造成台南市溪北地區許多建築受損，市府提供租金補貼申辦及租屋諮詢服務。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲颱風造成台南市溪北1.2萬戶建築物受損，為協助受災市民盡速恢復正常生活，台南市府都發局設置三處服務據點，提供租金補貼申辦及租屋諮詢服務，減輕受災戶居住壓力。

都發局長林榮川表示，為便利受災戶就近洽詢，都發局在七股區公所、麻豆曾文市政願景園區及新營辦公室開設受理服務，協助符合資格的受災戶申請租金補貼，每戶每月可領2000至4000元不等，依「受災證明」再加碼1.2倍，解決眼前居住急迫壓力並同時減輕租屋負擔。

租金補貼資格包含申請人應為本國設有戶籍的成年人，並於台南市租賃房屋、家庭成員(即申請人、配偶及未成年子女)均無自有房屋、家庭成員平均每人每月所得低於當年度公布之最低生活費3倍(台南市4萬2690元)、家庭成員均未接受政府社會住宅及出租住宅或其他住宅相關協助。

都發局表示，受災戶家庭成員持有房屋如毀損面積占整棟面積5成以上，經認定災損情形可視為無自有住宅。都發局將持續與各公所、相關局處保持聯繫，全力支持災民度過難關，洽詢電話洽辦電話06-3901347。

都發局說明，市府也委託兩家包租代管業者提供即時租屋媒合服務，包括兆基管理顧問股份有限公司（電話：(06)220-0022，免付費專線：0800-666-444）及大晟資產管理顧問股份有限公司（電話：(06)299-7373，免付費專線：0809-090-879）。災民如有租屋需求，皆可洽詢相關資訊。

租金補貼專案計畫及修繕貸款利息補貼說明。圖／台南市都發局提供
租金補貼專案計畫及修繕貸款利息補貼說明。圖／台南市都發局提供

台南 受災戶 租金補貼

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