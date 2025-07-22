藍提案要政院提災後重建特別條例 列29日院會議程

立法院程序委員會今天表決通過，將國民黨團「建請院會決議要求行政院應儘速提出『丹娜絲颱風災後重建特別條例』」的提案，列為29日立法院會討論事項第1案。民進黨團書記長陳培瑜說，黨團沒有不支持特別條例，但反對提案中的情緒性文字。

立法院中午召開程序委員會，經表決後，通過國民黨立法院黨團提案，25日院會進行大法官同意權行使事項；29日院會進行討論事項，其中第1案為建請院會做成決議，「要求行政院應儘速提出『丹娜絲颱風災後重建特別條例』」，明定相關重建計劃、對災民補助及行政簡化程序等事項。

國民黨團提案也提到，民進黨政府在重建工作迫在眉睫時，卻持續推動耗費數億元「大罷免」，比照媽祖出巡進行全台「大遶境」，完全無視災民身陷困境，更拒絕普發現金新台幣1萬元救急，整個賴政府只關注大罷免，災民何時才能脫離災後地獄。

進行表決時，在場的民進黨立委全數舉手反對這項提案。陳培瑜會後受訪表示，民進黨團沒有不贊成災後重建、也沒有不支持特別條例的可能性，但反對國民黨團提案的文字有很多情緒性、不當的寫法，例如「災後地獄」，好像政府沒在救災。

陳培瑜說，是否提出特別條例、需要哪些預算，如何從優、從寬、從速推動，並檢討現在哪些已經在做、還有哪些不足，這些都可以討論，但國民黨團提案的寫法，民進黨團不能接受。

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