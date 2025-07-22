丹娜絲風災屋損「一門牌多戶」慰助金 中央同意鬆綁

丹娜絲風災重創台南沿海及溪北，行政院上周研擬丹娜絲風災家園復原慰助金方案草案，最高每戶可補助10萬元。

因中央慰助金規定僅限「一門牌一戶」申請，導致實際居住多戶的家庭無法全面獲得協助，造成民眾權益受限，市長黃偉哲多次向中央表達地方實際居住情形，盼慰助金申請方案能實際成為台南受災戶的及時雨。

經台南市政府積極溝通後，國土管理署已正面回應「一門牌多戶」實際情況，並著手研議修正作業要點，待送行政院正式核定後正式上路，受災的實際居住戶將有機會依實際情況領取慰助金，減輕災後重建壓力。

台南市政府持續受理申請作業，預作準備，一旦中央新規定核定後，市府即可迅速啟動後續核發作業，確保災民權益不被延誤。

市府也秉持「災後重建、以民為本」的精神，為每一位市民站在最前線，努力爭取最大保障。 丹娜絲風災申請「一門牌多戶」慰助金可望鬆綁！南市府爭取獲國土署同意修正以符現況。記者吳淑玲／攝影 丹娜絲風災申請「一門牌多戶」慰助金可望鬆綁！南市府爭取獲國土署同意修正以符現況

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