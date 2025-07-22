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影／堤防潰堤、滿潮海水倒灌淹鹽田道路 七股村民憂滅村

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲颱風雖已遠離，台南七股沿海村落因堤防潰堤與海水倒灌，岌岌可危，立法委員郭國文、林俊憲上午前往七股鹽埕里一帶會勘，當地因堤防受損，加上近日連日滿潮，海水持續倒灌進入村落與周邊鹽田，居民憂心「滅村」。

鹽埕里長謝勝江指出，七股堤防潰決，加上大寮排水倒灌，海水已逼近村落邊緣，周邊鹽田水位達到滿水狀態，道路遭淹沒，村民日夜提心吊膽。水利單位雖已進場搶修，初步估計仍需兩周才能補上缺口，但拖太久了恐釀成更大災害。

「颱風走了，危機還沒解除。」立委林俊憲表示，堤防潰決地點距離村莊很近，若再遇強潮或降雨，村落恐有滅頂之虞。中央水利單位務必即刻動起來，加派人力與機具協助，縮短修復期程。

立委郭國文則直指，丹娜絲颱風暴露出七股潟湖沙洲復育成效不足問題。他說，沙洲本應是天然防線，如今一旦破口未能補足，將導致海水直撲村落，後果不堪設想。

郭國文今天邀集內政部國家公園署、經濟部水利署、行政院公共工程委員會與台南市政府水利局現場會勘，要求依據台南市一級海岸防護計畫，盡快規畫並啟動沙洲復育及大寮排水整治的短、中、長期工程。各單位不可再各自為政，必須整合資源、共同面對，盡快讓居民重拾安全感。

七股沿海的西寮、頂山和鹽埕里，是生命共同體，這次西寮里因為沙洲被大浪衝出缺口，海水倒灌險些滅村，台南市政府水利局已經提出緊急搶修以及將設置水閘門等做法，里長們要求大寮排水堤防目前還是土堤，應全部改為混泥土堤來加強防護，否則海水在倒灌進來的話，會造成全面性的災情。

面對災後防線破口，呼籲搶修加速，也期盼中央與地方能協力推動整體防災體系，從沙洲、堤防到排水系統全面強化，避免災情重演。

七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影
七股堤防多處潰堤，加上滿潮海水倒灌，已經淹沒周邊鹽田，村落岌岌可危。記者吳淑玲／攝影

台南 郭國文 丹娜絲颱風

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