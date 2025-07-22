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颱風毀損校園 立委籲教育部加速修復設施

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
財政委員會召委賴惠員率財委會勘災台南溪北受災校園。賴惠員國會辦公室／提供
財政委員會召委賴惠員率財委會勘災台南溪北受災校園。賴惠員國會辦公室／提供

丹娜絲颱風重創台南多所學校，校園設施嚴重受損，影響學童安全學習環境。立法院財政委員會召委、立委賴惠員21日率團考察受災最嚴重的三所小學，隨後於學甲區公所召開「台南地區教育建設及預算執行情形結論座談會」，邀請教育部國教署、工程會、主計總處、審計部與台南市政府現場會商，秉持教育優先的立場，要求中央與地方儘速合作修復校園。

賴惠員表示，實地走訪鯤鯓國小、北門國中與學甲國小三所重災學校後深感震撼，僅這三校的災損金額就超過2,300萬元。她感慨指出，雖然風災造成屋瓦崩塌、教室漏水，所幸暑假期間無學生受傷，第一線教職員、志工與家長也能迅速投入協助，讓校園恢復初步機能，令人感激。

賴惠員強調，清除樹枝與積水、簡單修補屋頂，並不代表修復已完成，更無法保障校園真正的安全。中央應儘速介入，包括結構安全評估與重建工程，協助溪北地區校園徹底復原，現場各部會對此皆積極回應，將全力支持學校重建及安全提升工作。

教育部國教署已先行核定500萬元緊急搶修經費，並優先將老舊校舍納入年度重建計畫，減輕學校行政負擔；行政院公共工程委員會將主動協調技師，為災損嚴重學校辦理結構初勘與安全評估，並提供小型工程快速採購策略，加速推動韌性校園結構改善計畫。

主計總處將積極整合中央地方修繕經費，運用既有財源，並簡化撥付程序，排除執行障礙；審計部則依主計總處及主管機關規定加速經費核銷並提供諮詢，做校園修繕的後盾；台南市政府教育局將盤點搶修需求並提供先行協助，確保八月底正常開學。若校園建物若有結構性受損，教育局亦將儘速依程序提報災後復建工程經費申請，通力合作建立安全韌性的校園環境。

賴惠員重申，孩子是國家未來的主人翁，教育絕不能中斷，校園安全更是不容妥協的底線。此次深入考察就是要讓各界真正看見災後校園的困境，並立即擬定可行方案、簡化手續，讓受災學校盡快恢復正常教學功能。

賴惠員強調，身為財政委員會召委，她將持續追蹤預算執行，確保每一分重建經費都用在孩子身上，並督促各單位以最快速度還給學生安全、溫馨的學習環境；這既是政府對下一代應盡的責任，也是她堅守為地方教育發聲的使命。

考察 災損 台南 教育部 校園安全 丹娜絲颱風

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