郭智輝自評救災100分 陳菁徽：阿Q發言讓災民痛心

經濟部長郭智輝昨天表示，比較丹娜絲颱風與921地震，政府這次救災努力程度100分。國民黨立委陳菁徽批評「聽到差點吐血」，怎麼會拿中度颱風跟近代最嚴重天災相比，這是什麼卸責及阿Q心態？竟還敢沾沾自喜說出，真是令人感到諷刺，聽在災民耳中更是尖銳與痛心。

丹娜絲颱風重創台灣，不少民眾對政府救災相當不滿，民進黨立委陳亭妃日前更砲轟通訊救災零分，郭智輝昨表示，此次颱風災情超過過去經驗與想像，但救災努力程度就是100分。言論一出，引發爭議。

陳菁徽指出，災區電力超過10天才恢復，如此表現說是100分，聽到差點吐血。像有年長婦人因停電點蠟燭，引發火災致死；一位里長因為停電，呼吸器停止運轉，送醫宣告不治，如此救災情況，郭智輝還覺得很努力，還拿當年921大地震情況相比？

陳菁徽批評，拿一個中度颱風，跟台灣近代損傷最嚴重的天然災害相比，這是什麼卸責的心態？拿過去的大災難、讓全台灣人傷痛心思的記憶為自己的無能辯護，有這種阿Q精神，竟敢沾沾自喜說出，不只令人覺得諷刺，在災民耳裡更是尖銳無比、痛心難受。

陳菁徽提到，中南部滿山滿海的光電板廢棄物，一場中度颱風吹出綠能產業的殘破不堪，像嘉義的滯洪池太陽光電案場嚴重損毀，讓不少居民擔心汙染環境，卻不見環境部長彭啓明一同參與立院考察。

陳菁徽表示，民進黨錯誤的能源政策，以前吹捧到天上，現在泡泡快要破掉，想想除了讓綠友友賺錢外，真的想不到任何好處，而民進黨也完全沒在怕，想怎麼亂就怎麼亂，要罷免掉在野黨立委，只因為想規避監督、批評及質疑，所以大家726一定要出門投「不同意罷免」。

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