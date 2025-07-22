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高市1807人次支援嘉南救災 陳其邁：將給2天榮譽假

中央社／ 高雄22日電

颱風丹娜絲重創台南、嘉義，高雄市出動1807人次、動員425台車輛、563台機具支援救災14天。高雄市長陳其邁今天宣布，感謝員工展現同島一命、相互扶助精神，將給予2天榮譽假。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪說，去年多次颱風對高雄造成不小災情，當時有許多外縣市支援高雄，令人相當感動；這一次颱風丹娜絲後，換高雄市府員工馳援台南、嘉義等有需要的縣市，「他們非常辛苦，我們是最早去，可以說是最晚回的」。

「我看他們回來之後，臉都變黑，也很疲倦，將給予市府所屬員工2天榮譽假」，陳其邁表示，颱風造成台南市及嘉義縣市嚴重災情，今天要在會議上感謝消防局、環保局、工務局及交通局人員，他們總共支援了14天，非常辛苦、值得慰勞。

陳其邁提及，此次支援行動，高雄市總共出動1807人次、動員425輛車輛、563台機具，完成清理180條道路、18處公園、7條綠園道、1處田徑場、1處體育館、19處學校、82棟屋頂受損帆布覆蓋等。

颱風 陳其邁

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