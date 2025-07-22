立院提案颱風補助達建置成本80% 逕付二讀交黨團協商

立法院會22日上午由副院長江啟臣主持會議，對於討論事項第三案－國民黨團提案「因丹娜絲風災造成農損及住屋損害甚鉅，於農業設施補助部分，行政院應比照且優於2024年因應凱米及山陀兒颱風災損措施，包括以補助比例達建置成本80％為基準等，協助農民共渡風災難關」，他表示，該案逕付二讀交付黨團協商，由國民黨團召集協商。

國民黨立院黨團提案說明，有鑑於丹娜絲颱風造成西南部嚴重災損，據農業部統計至7月14日10時為止，通報農業產物及民間設施估計損失計26億5,331萬元。

黨團提案表示，其中農業設施損害部分，以水平棚架網室、塑膠布溫網室為主，然對比現有農業天然災害救助辦法，塑膠布溫網室整體結構受損補助僅每公頃90萬元，補助金額僅有建置成本的十分之一，令地方農民苦不堪言，恐影響農民生計及農產品產量甚鉅。

黨團提案指出，丹娜絲風災也造成南部多間房屋毀損，屋頂被掀飛、圍牆倒塌的案件不勝枚舉，惟現有補助條件既嚴苛又不合理，除了家園受損還要居民自己蒐集房屋及現場損害的證據，報請公所後再等待調查認定外，最後即便被認定不堪居住程度者，每人也僅補助2萬元，對於房屋毀損甚至失去住所的災民，僅是杯水車薪。

黨團提案說明，因此建請院會作成決議，因丹娜絲風災造成農損及住屋損害甚鉅，於農業設施補助部分，行政院應比照且優於2024年因應凱米及山陀兒颱風，所提出之風災災損溫網室設施重建輔導措施，並要求下列補助案皆應秉持從寬、從速、從優原則，協助災民儘速恢復正常生活。

一、以補助比例達建置成本 80％為基準協助農民共渡風災難關。

二、住屋毀損部分，放寬當前安遷救助金補助額度及標準，屋頂或外牆毀損達 1 平方公尺以上即可領取，並調升毀損達不堪居住程度者之補助金額。

三、為保障青農生計持續在地深耕，主張農業貸款放寬認定並免息一年。

四、為體恤養殖漁業復建艱困，增列魚塭資材室維修補助方案與柴油發電機補助方案。

五、養雞場因颱風毀壞雞舍，導致雞隻染病，病雞處置卻無法申請災損補助，政府應調整「僅提供死雞災損補助」之缺漏，放寬雞隻災損補助認定標準，使業者獲得合理補助。

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