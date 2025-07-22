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丹娜絲風災災損補助從寬從優案 立院逕付二讀交協商

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「丹娜絲颱風」吹垮許多傳統養雞場。圖為颱風過後，嘉義縣義竹鄉一處養雞場有數十公噸石綿瓦待清運，雞農嘆清除重建困難。記者黃于凡／攝影
「丹娜絲颱風」吹垮許多傳統養雞場。圖為颱風過後，嘉義縣義竹鄉一處養雞場有數十公噸石綿瓦待清運，雞農嘆清除重建困難。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災損國民黨立院黨團於立法院會提案針對此次風災災損，相關補助應秉持從寬、從速、從優原則，協助災民盡速恢復正常生活。全案逕付二讀並交協商，由國民黨團召集協商。

根據國民黨團提案，鑑於丹娜絲颱風造成西南部嚴重災損，據農業部統計至7月14日10時為止，通報農業產物及民間設施估計損失計26億5,331萬元。其中農業設施損害部分，以水平棚架網室、塑膠布溫網室為主，然對比現有農業天然災害救助辦法，塑膠布溫網室整體結構受損補助僅每公頃90萬元，補助金額僅有建置成本的10分之1，令地方農民苦不堪言，恐影響農民生計及農產品產量甚鉅。

提案指出，丹娜絲風災也造成南部多間房屋毀損，屋頂被掀飛、圍牆倒塌的案件不勝枚舉，惟現有補助條件既嚴苛又不合理，除了家園受損還要居民自己蒐集房屋及現場損害的證據，報請公所後再等待調查認定外，最後即便被認定不堪居住程度者，每人也僅補助2萬元，對於房屋毀損甚至失去住所的災民，僅是杯水車薪。

因此建請作成決議，因丹娜絲風災造成農損及住屋損害甚鉅，於農業設施補助部分，行政院應比照且優於民國113年因應凱米及山陀兒颱風所提出之風災災損溫網室設施重建輔導措施，要求以補助比例達建置成本80％為基準協助農民共渡風災難關。

住屋毀損部分，放寬當前安遷救助金補助額度及標準，屋頂或外牆毀損達1平方公尺以上即可領取，並調升毀損達不堪居住程度者之補助金額。為保障青農生計持續在地深耕，主張農業貸款放寬認定並免息一年。為體恤養殖漁業復建艱困，增列魚塭資材室維修補助方案與柴油發電機補助方案。

養雞場因颱風毀壞雞舍，導致雞隻染病，病雞處置卻無法申請災損補助，政府應調整「僅提供死雞災損補助」缺漏，放寬雞隻災損補助認定標準，使業者獲得合理補助。

提案強調，以上補助案皆應秉持從寬、從速、從優原則，協助災民盡速恢復正常生活。

國民黨立委王育敏代表發言，除說明提案內容外，她也表示，這次風災也造成工廠損失，經濟部應提出具體措施協助。她呼籲，行政院應該找出一位重建工作的指揮官，落實重建工作。

國民黨團提出的風災災損補助案，全案逕付二讀並交協商，由國民黨團召集協商。

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