拿風災與921地震相比 郭智輝：救災努力程度100分

丹娜絲颱風重創台灣，不少民眾對政府救災相當不滿，民進黨立委陳亭妃日前更砲轟通訊救災零分，經濟部長郭智輝昨表示，此次颱風災情超過過去經驗與想像，但救災努力程度就是一百分。

立法院經濟委員會昨邀經濟、農業部就「丹娜絲颱風及○七○八豪雨災損及回復情形」進行報告。

國民黨立委楊瓊瓔問郭智輝，對救災工作打幾分？郭表示，「現在所有的電都復電了，所有水都在第二天就到了」，此次是一二○年來首次有颱風經過嘉南平原，「我就我們努力的程度，就是一百分」。

郭智輝反問楊瓊瓔，「九二一大地震時，你知道台中多久才復電？」此言一出讓楊大為光火，認為郭如此比較是撕裂傷口，拿災難跟災難比很不適當，希望郭收回。郭表示，若勾起楊不好回憶，願道歉。

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