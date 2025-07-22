丹娜絲災後15天／七股斷訊 災民最怕不知氣象
丹娜絲颱風吹倒嘉南地區大量電線桿，災後逾十天電力才全數恢復，但台南市溪北不少地區訊號依舊微弱、甚至斷訊，七股區部分村里通訊還未恢復，近期南部天氣不穩定，受災戶直呼「怕看不到氣象資訊」。
李姓台電員工日前在嘉義縣義竹鄉搶修電力時遭電擊命危，柳營奇美醫院裝設葉克膜搶救多日，因情況未好轉，家屬已決定不再讓他痛苦，並同意器捐，遺愛人間，預計今早在柳營奇美醫院人員陪同下對外說明。
據了解，南市沿海七股區，往內陸到柳營區一帶，不少人反映通訊仍有問題；七股區中寮里村莊有受災戶說，市話、網路甚至是有線電視訊號都沒恢復，沒辦法打給子女、親友，不知道何時才會來修理。
「沒辦法接受到天氣資訊，真的很害怕。」中寮里長許全田說，現在最擔心吹強風，很多受災戶住家屋頂帆布都是用磚瓦壓住，大風一吹，吹壞其他好的磚瓦屋頂，就得不償失。
北門區徐姓男子說，市話迄今斷訊，有線網路也中斷、WIFI無法使用，多次向電信公司客服反映，只得到千篇一律的制式回應「風災過後故障多，會通知工程單位盡快聯絡處理」。下營區大吉里陳姓女子也說，手機訊息斷斷續續，有時講到一半還會斷訊，只好跑到住家外面看訊號能不能好一點，如果發生緊急狀況真不知怎麼辦。
南市議員李宗翰昨與市府消保官、三大電信業者討論賠償方案，於臉書發文轉述「中華電信指電信桿真的太多根倒塌，修不完很抱歉」，鄉親湧入抱怨要爭取減免網路月租費用，須主動申請，客服電話難打，且「對方口氣還像是施給你恩惠一樣，完全不會感到抱歉」。
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