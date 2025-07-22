丹娜絲災後15天／缺工缺料加漲價 修屋頂「要等2、3個月」

丹娜絲颱風災後半個月，台南仍有上千戶破損屋頂未初步處理，柳營區一名高齡且行動不便的受災戶昨才有人協助蓋上帆布，但屋內家具早就淋壞。目前台南面臨修復嚴重缺工，工班甚至不接單，許多受災戶詢問修繕，得到回應「要等二、三個月」。

「重建之路真的會很漫長。」七股區受災戶說，帆布無法徹底覆蓋屋頂，倘若要修復成可住的環境，還是要請工班來修繕屋頂，但工班難請，修繕價格也都漲價，少說也要廿、卅萬元，對一般民眾都是沉重負擔，更何況是經濟狀況比較不好的居民，真的很難度過。

七股區中寮里長許全田指出，許多受災戶屋頂都是磚瓦搭建，現在找不到工人可以修繕，另外，修繕完後，廢磚塊瓦片該怎麼處理，政府會幫忙回收嗎？這更是後續要面臨的問題，現在很多受災戶屋頂帆布都是用磚瓦壓住，要是大風一吹，吹壞其他好的磚瓦屋頂，真的得不償失。

柳營一名高齡、行動不便的受災戶，直到昨天才由市議員王宣貿及志工幫忙蓋帆布，她無奈地說，這幾天時有陣雨，屋內家具用塑膠布稍覆蓋，無法覆蓋的就只好淋著，早淋壞了。

鹽水區歡雅里魏姓受災戶說，現在面臨缺工、缺料、缺浪板、缺帆布等窘境，即便找到鐵工、浪板，也「要等二、三個月」，甚至很多吊車、鐵工、材料都漲價，復原慰助金再多都是杯水車薪。趙姓受災戶說，屋頂受損補助多少有幫助，但台南這次有上千受災戶，想找鐵工技師、吊車真的難如登天。

台南約一萬五九七間房屋受損嚴重，南市府回應，上周已彙整有意願受理修繕的廠商名冊提各區公所，未來也會上網，民眾若有需求可洽詢。嘉義縣許多受損房屋未向鄉鎮市公所提報，縣府估計受損房屋數據還會攀升。

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