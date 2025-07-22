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立委、環部會勘15萬片廢棄光電板 彭啓明缺席

聯合報／ 記者李宗祐潘奕言／連線報導
嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池光電板擠壓堆積，清運速度緩慢。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池光電板擠壓堆積，清運速度緩慢。圖／聯合報系資料照片

颱風丹娜絲重創嘉義，滯洪池太陽光電案場嚴重損毀，環境部要求兩周內清除，立法院衛環委員會昨與環境部到嘉義縣新塭滯洪池勘災，不過環境部長彭啓明昨與中華職棒聯盟簽署合作備忘錄，並未南下會勘，僅常務次長沈志修到場，遭外界質疑「災民重要還是啦啦隊重要」。

嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池是光電板重災區，不少光電板與廢棄物堆疊、破裂，淤積汙水，且不少光電板已經氧化變色，水面上更泛著大量浮沫，不僅影響水域環境，許多人更擔心化學物質可能汙染風險、登革熱病媒蚊滋生。

立院衛環委員會國民黨蘇清泉、王育敏、翁曉玲、林倩綺，以及民進黨委員王正旭，昨偕同環境部前往新塭滯洪池實地勘查，環境部長彭啓明請假未到場。

蘇清泉說，新塭滯洪池號稱全台最大光電場，用不到五年即遭風災大量損壞，廠商一籌莫展；總數達十五萬片的廢棄光電板如何回收善後，讓經濟部、環境部傷透腦筋，能否如期完成還有待了解。王育敏要求加速廢棄光電板清運，呼籲相關單位進行病媒蚊監控與防治措施，並全面評估水質安全，避免化學汙染。

立院衛環委員會21日到嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池勘查，眼見還有不少光電板與廢棄物堆疊，要求加速清運作業。圖／立委王育敏服務處提供
立院衛環委員會21日到嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池勘查，眼見還有不少光電板與廢棄物堆疊，要求加速清運作業。圖／立委王育敏服務處提供

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