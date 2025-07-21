快訊

搶修遭電擊...台電員工重傷 家屬選擇「讓他離開」：器捐遺愛人間

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快這日生成 周四北部降雨增加

丹娜絲颱風毀基地台 電信三雄出動逾5千人次搶修

中央社／ 台北21日電

丹娜絲颱風侵襲導致台南、嘉義、雲林等地，多處電信設備受損，造成部分區域通訊中斷，電信三雄合計投入超過5000人次搶修，除少數結構嚴重損壞的基地台，其餘均已修復，業者並提供電信帳單減免等關懷措施。

中華電信表示，截至7月18日止，中華電信已出動搶修人力達3104人次，並調派16台行動基地台車，包括6台具備Oneweb低軌衛星設備、電桿逾2000根、移吊桿車、衛星設備、可攜式發電機、移動式啟動機、高空作業車及大量纜線與設備資源。目前市話、寬頻、行動等整體修復率已達99.9%。

中華電指出，大部分既有基地台皆已修復，少數位於嘉義縣義竹鄉、台南市七股區、後壁區與學甲區的基地台結構嚴重損壞，中華電信已以臨時台工法完成初步修復，並搭配調整鄰近基地台站點天線角度，強化訊號涵蓋與穩定度，確保民眾行動通訊不中斷。

遠傳表示，前後投入超過1500人次工程團隊，截至今天為止，已完成修復1000多座基地台，修復率達99.5%，僅剩零星8座基地台，因結構嚴重損壞仍待修復，需要較長時間復原重建。

台灣大哥大指出，第一時間即啟動緊急應變機制，調集工程團隊前進災區搶修，總計動員超過千名人力及超過600輛各式搶修機具，在NCC和數位發展部等主管機關協助下，台灣大利用搭載可連線衛星作為傳輸的「OneWeb衛星行動車」共10部，全數趕抵嘉義和台南沿海受損嚴重區域，提供臨時網路涵蓋。

台灣大表示，截至目前為止，因丹娜絲颱風造成障礙的基地台已修復，部分基地台因鐵塔倒塌及基礎結構嚴重受損，已採臨時工法完成初步修復，尚無法全面恢復風災前的服務水準，影響較大區域分布於台南市七股區、北門區、將軍區，已調動行動基地台車於當地提供行動訊號。

同時，電信三雄提供關懷措施，包括電信費用減免、減收換卡費用、手機維修優惠、提供充電與社區支援服務等。

颱風 中華電信 台灣大哥大

延伸閱讀

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

北市城鎮韌性演習 市長蔣萬安親督導中華電信大樓救災狀況

台南災區無網路民眾苦不堪言 綠議員要求消保官介入

死對頭變臨時隊友！亞馬遜向馬斯克「借火箭」搶攻衛星網路通訊市場

相關新聞

前立委發文批救災延遲 南市府決定提告陳椒華

颱風丹娜絲侵襲台南，前立委陳椒華19日發文指稱大部分公務單位放假，上班才開始救災，市府認遭不實誹謗決定提告。陳椒華回應表...

丹娜絲過境難復原..台南溪北地區仍「無電視、wifi」 鄉親大吐苦水

丹娜絲颱風強襲，造成台南溪北地區通訊迄今尚未復原，台南市議員李宗翰今天與消保官、三大電信業者討論賠償方案，並在臉書發文，...

災後2周嘉縣廢棄光電板成隱憂 王育敏籲加速清運免環境危害

國民黨立委王育敏今天與立院衛環委員會同黨委員蘇清泉、翁曉玲、林倩綺及民進黨委員王正旭，偕同環境部環境管理署、資源循環署前...

影／憑空掉來3根木柱 嘉義災戶度過驚恐一夜

嘉義縣丹娜絲颱風過境至今近半月，因風災肆虐仍有許多民宅至今尚未修復，甚至還沒向鄉鎮市公所提報，像義竹鄉頭竹村黃姓村民在風...

丹娜絲風災南市校園陸續復原 教育局：確保各校如期開學

丹娜絲颱風肆虐，臺南市校園救災復原工作不停歇，連日來在教育局與學校結合教職員、社區、家長會和校友會等共同協力復原下，各校環境復原進度超前，截至20日整體恢復情形已超過八成．．．

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，部分災區通訊至今仍未恢復，綠委陳亭妃忍不住批此次通訊救災處理根本是零分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。