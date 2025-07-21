丹娜絲颱風毀基地台 電信三雄出動逾5千人次搶修

丹娜絲颱風侵襲導致台南、嘉義、雲林等地，多處電信設備受損，造成部分區域通訊中斷，電信三雄合計投入超過5000人次搶修，除少數結構嚴重損壞的基地台，其餘均已修復，業者並提供電信帳單減免等關懷措施。

中華電信表示，截至7月18日止，中華電信已出動搶修人力達3104人次，並調派16台行動基地台車，包括6台具備Oneweb低軌衛星設備、電桿逾2000根、移吊桿車、衛星設備、可攜式發電機、移動式啟動機、高空作業車及大量纜線與設備資源。目前市話、寬頻、行動等整體修復率已達99.9%。

中華電指出，大部分既有基地台皆已修復，少數位於嘉義縣義竹鄉、台南市七股區、後壁區與學甲區的基地台結構嚴重損壞，中華電信已以臨時台工法完成初步修復，並搭配調整鄰近基地台站點天線角度，強化訊號涵蓋與穩定度，確保民眾行動通訊不中斷。

遠傳表示，前後投入超過1500人次工程團隊，截至今天為止，已完成修復1000多座基地台，修復率達99.5%，僅剩零星8座基地台，因結構嚴重損壞仍待修復，需要較長時間復原重建。

台灣大哥大指出，第一時間即啟動緊急應變機制，調集工程團隊前進災區搶修，總計動員超過千名人力及超過600輛各式搶修機具，在NCC和數位發展部等主管機關協助下，台灣大利用搭載可連線衛星作為傳輸的「OneWeb衛星行動車」共10部，全數趕抵嘉義和台南沿海受損嚴重區域，提供臨時網路涵蓋。

台灣大表示，截至目前為止，因丹娜絲颱風造成障礙的基地台已修復，部分基地台因鐵塔倒塌及基礎結構嚴重受損，已採臨時工法完成初步修復，尚無法全面恢復風災前的服務水準，影響較大區域分布於台南市七股區、北門區、將軍區，已調動行動基地台車於當地提供行動訊號。

同時，電信三雄提供關懷措施，包括電信費用減免、減收換卡費用、手機維修優惠、提供充電與社區支援服務等。

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