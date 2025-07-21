風災搶救！中華電出動逾3000人次、復原率達99.9% 提供九大關懷措施

因應丹娜絲颱風侵襲導致台南、嘉義、雲林等地，多處電信設備嚴重受損，造成部分區域通訊中斷與民眾生活不便，中華電（2412）表示，除於第一時間全力投入災區網路通訊搶修外，更迅速啟動跨區應變調度機制，調集工程人力及作業設備等相關資源投入災後復原工作。 截至7月18日止，中華電信已出動搶修人力達3,104人次，並調派16台行動基地台車（包括6台具備Oneweb低軌衛星設備）、電桿逾2,000根、移吊桿車、衛星設備、可攜式發電機、移動式啟動機、高空作業車及大量纜線與設備資源。目前市話、寬頻、行動等整體修復率已達99.9%。

此外，中華電信指出，在民眾最為有感的行動通訊部分，大部分既有基地台皆已修復，少數位於嘉義縣義竹鄉、台南市七股區、後壁區與學甲區之基地台結構嚴重損壞，中華電信已以臨時台工法完成初步修復，並搭配調整鄰近基地台站點天線角度，強化訊號涵蓋與穩定度，確保民眾行動通訊不中斷。

同時，中華電信強調，提供九大關懷措施，與民眾攜手度過難關，主動電信費用減免部分針對受災區域因風災影響而無法正常使用之行動、市話、寬頻上網及MOD等服務，將依障礙修復情形及影響天數按比例減免費用；減收換卡費用，7月31日前於嘉義及台南地區之直營及特約門市，提供月租型/預付卡客戶免費換卡一次優惠；暫緩帳單催收及延繳作業則針對嘉義及台南部分受災地區之行動、市話、寬頻上網及MOD服務客戶，提供暫緩帳單催收及延繳作業一個月。

此外，中華電信表示，指定機型換機優惠，7月31日前於嘉義及台南地區之直營及特約門市，提供Samsung、vivo、OPPO、SHARP等品牌5款指定機型註空機價 62折至89折優惠；手機維修優惠則為7月31日前於嘉義及台南地區之直營及特約門市，提供iPhone指定機款（11至15系列）更換電池折價800元優惠，及三星指定機型包括Samsung A系列、S系列(除S22機款)及摺疊機三款機型，維修9折優惠。

同時，中華電信提供配件6折優惠，7月31日前於嘉義及台南地區直營門市及特約門市包含充電器、線材、行動電源等超過700項商品，享6折優惠；大家電關懷方案則為8月31日前，於嘉義及台南地區中華電信直營門市購買指定大家電，提供滿萬回饋Hami Point點數優惠；並提供免費充電與社區支援服務，此次風災搶修及復原期間，在機房安全無虞前提下，中華電信開放台南地區部分電信機房及36處門市，提供民眾免費充電服務，並出動「行動胖卡車」深入社區巡迴支援，協助民眾應急用電與聯繫親友，用行動力挺鄉親，讓每一份電力都成為災後重建的希望與力量。

最後，中華電信表示，災後優惠活動關懷民眾，行動電源暖心送，為體貼災區民眾需求，自7月17日至7月31日止，凡於中華電信台南營運處門市申購Google、三星、SHARP及vivo指定機型，即贈送行動電源（贈品數量有限，送完為止）。透過一份小小的心意，為民眾的生活增添一分便利與安心，與民眾攜手走過風災後的重建之路。

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