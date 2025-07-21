颱風重創台灣西部！遠傳災後修復率99.5% 提供八大措施協助災區民眾

丹娜絲颱風日前侵襲台灣西部，是自1958年來第一個由嘉義登陸的颱風，對嘉南平原造成嚴重災情，遠傳（4904）表示，在前後投入超過1,500人次工程團隊，不眠不休努力下，截至今天（21日）為止，已完成修復1,000餘座基地台，僅剩零星8座基地台，因結構嚴重損壞仍待修復，修復率達99.5%。同時，遠傳秉持「用心關懷、主動服務」精神，主動提供受災民眾八大關懷措施。

遠傳表示，在丹娜絲颱風登陸前就已提前啟動危機應變中心，惟風雨過大，仍造成基地台重大損傷，工程團隊克服災後惡劣環境，奮力完成千餘座基地台搶修，僅剩８座基地台（主要分布於嘉義縣東石鄉、鹿草鄉；台南市：北門區、白河區）因風災造成結構嚴重損壞，需要較長時間復原重建，現也透過調動行動基地台車、調整鄰近基地台天線角度，進行行動網路訊號涵蓋補強；同時，也先以臨時工法搶修受創嚴重基地台，盡速恢復剩餘的８座基地台正常運作。

遠傳電信也推出八大用心關懷措施，包含主動提供用戶電信帳單減免，災區民眾７月底前都可以到遠傳門市免費充電及手機檢測、免費更換受損SIM卡等。

此外，遠傳在風災發生後第一時間，也在台南、嘉義多家遠傳門市主動設立「關懷服務站」，發放飲水、泡麵、雨衣等緊急生活物資給災區民眾，並提供免費撥打緊急電話、行動電源免費租用等，也在災區門市提供手機維修優惠等，降低民眾不便。

遠傳表示，風災關懷措施適用對象為 用戶戶籍地址或帳單地址位於嘉義縣、台南市，服務提供地點：全台遠傳直營、加盟門市，包含行動電源租借、手機維修優惠，限特定直營門市辦理，即日起至2025年7月31日止。

遠傳指出，八大關懷服務措施內，包含主動設置關懷服務站。第一時間於在災區門市開設，提供災民緊急物資及協助；主動減免電信帳單費用，並暫緩催收。受風災影響而無法使用行動服務的遠傳用戶，將依服務契約規定自動減免費用，並暫緩帳單催收至7月31日；免費更換受潮SIM卡；免費手機充電＆手機檢修。提供有需要民眾手機充電服務，並協助手機功能檢測、清潔；災區免費租借行動電源，限朴子海通、新營中山、台南佳里直營門市，依門市庫存為主；災區手機維修優惠。維修報價總金額超過1,000元以上（不含1,000元），享1,000元維修折扣（不適用保險件），限朴子海通、新營中山、台南佳里直營門市；配件優惠，如配件因受潮毀損，可享6折優惠；換機優惠，即日起至2025年8月15日，新辦攜碼最高再折5,000元、續約指定名單最高折4,000元。

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