前立委發文批救災延遲 南市府決定提告陳椒華

颱風丹娜絲侵襲台南，前立委陳椒華19日發文指稱大部分公務單位放假，上班才開始救災，市府認遭不實誹謗決定提告。陳椒華回應表示，發言重點是盼市府災害應變體制更完善。

台南市政府今天發布新聞稿指出，颱風丹娜絲重創台南多個行政區，因此宣布災情嚴重的區停止上班上課，但颱風假期間，市長黃偉哲及救災相關單位、重災區區公所不僅沒有放假，還加班不眠不休搶救災，很多公務人員也是受災戶，卻放著自家災損不管，優先處理公務相關救災工作。

台南市政府指出，陳椒華於19日於對外公開的臉書（Facebook）貼文，指稱「丹娜絲颱風後，看到台南市災區放假，大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災，黃市長指揮正確？」陳椒華對台南嚴重災情不僅未伸援手，還刻意汙衊救災人員，已嚴重傷害公務人員。

南市府強調，陳椒華所為誠屬不該，顯已涉及災害防救法規定，「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」，決定提出刑事告訴。

陳椒華晚間發文回應表示，當時發文批評台南市政府在重大災害中指揮調度失當，特別是黃偉哲未能親臨多處災區或延遲前往，導致災情未能獲得適當處理，並看到媒體與民代及受災戶批評。

陳椒華表示，以七股、鹽水、學甲等災情慘重地區為例，黃偉哲分別於10日、13日、15日才親自前往現勘，對此時機延遲，引發外界質疑其災害指揮作為是否及時、有效，作為全市應變體系最高負責人，市長應於災情初期即親赴現場，以掌握第一線狀況並作出即時決策，協調各局處資源整合。

她說，此次發言重點不在責難第一線辛苦投入救災的基層公務員，而是希望市府在災害應變體制上更加完善，倘若高層指揮得當，將能讓更多公務人力有效投入，也有助於災民獲得更即時救援與協助。

陳椒華表示，在民主社會中，人民有權監督政府施政、指出錯誤、要求改進，若政府動輒以提告來回應批評聲音，不僅讓社會寒心，更可能形成對言論自由的箝制與威脅，監督不是仇恨，批評是為了讓體制更進步。

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