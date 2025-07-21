快訊

搶修遭電擊...台電員工重傷 家屬選擇「讓他離開」：器捐遺愛人間

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快這日生成 周四北部降雨增加

前立委發文批救災延遲 南市府決定提告陳椒華

中央社／ 台南21日電
前立委陳椒華。(圖／本報系資料照)
前立委陳椒華。(圖／本報系資料照)

颱風丹娜絲侵襲台南，前立委陳椒華19日發文指稱大部分公務單位放假，上班才開始救災，市府認遭不實誹謗決定提告。陳椒華回應表示，發言重點是盼市府災害應變體制更完善。

台南市政府今天發布新聞稿指出，颱風丹娜絲重創台南多個行政區，因此宣布災情嚴重的區停止上班上課，但颱風假期間，市長黃偉哲及救災相關單位、重災區區公所不僅沒有放假，還加班不眠不休搶救災，很多公務人員也是受災戶，卻放著自家災損不管，優先處理公務相關救災工作。

台南市政府指出，陳椒華於19日於對外公開的臉書（Facebook）貼文，指稱「丹娜絲颱風後，看到台南市災區放假，大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災，黃市長指揮正確？」陳椒華對台南嚴重災情不僅未伸援手，還刻意汙衊救災人員，已嚴重傷害公務人員。

南市府強調，陳椒華所為誠屬不該，顯已涉及災害防救法規定，「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」，決定提出刑事告訴。

陳椒華晚間發文回應表示，當時發文批評台南市政府在重大災害中指揮調度失當，特別是黃偉哲未能親臨多處災區或延遲前往，導致災情未能獲得適當處理，並看到媒體與民代及受災戶批評。

陳椒華表示，以七股、鹽水、學甲等災情慘重地區為例，黃偉哲分別於10日、13日、15日才親自前往現勘，對此時機延遲，引發外界質疑其災害指揮作為是否及時、有效，作為全市應變體系最高負責人，市長應於災情初期即親赴現場，以掌握第一線狀況並作出即時決策，協調各局處資源整合。

她說，此次發言重點不在責難第一線辛苦投入救災的基層公務員，而是希望市府在災害應變體制上更加完善，倘若高層指揮得當，將能讓更多公務人力有效投入，也有助於災民獲得更即時救援與協助。

陳椒華表示，在民主社會中，人民有權監督政府施政、指出錯誤、要求改進，若政府動輒以提告來回應批評聲音，不僅讓社會寒心，更可能形成對言論自由的箝制與威脅，監督不是仇恨，批評是為了讓體制更進步。

台南 提告 災損 災民 陳椒華 颱風假 黃偉哲 受災戶 公務員 丹娜絲颱風

延伸閱讀

進度慢？綠議員指台南災後復原緩慢、救助金申請不便民 黃偉哲回應

風災台南重創屏東支援清理整頓 黃偉哲感謝周春米

黃偉哲關心鹽水區災後復原 鞠躬感謝救災人員

受災戶陳情遭阻？台南市長黃偉哲親自還原現場

相關新聞

前立委發文批救災延遲 南市府決定提告陳椒華

颱風丹娜絲侵襲台南，前立委陳椒華19日發文指稱大部分公務單位放假，上班才開始救災，市府認遭不實誹謗決定提告。陳椒華回應表...

丹娜絲過境難復原..台南溪北地區仍「無電視、wifi」 鄉親大吐苦水

丹娜絲颱風強襲，造成台南溪北地區通訊迄今尚未復原，台南市議員李宗翰今天與消保官、三大電信業者討論賠償方案，並在臉書發文，...

災後2周嘉縣廢棄光電板成隱憂 王育敏籲加速清運免環境危害

國民黨立委王育敏今天與立院衛環委員會同黨委員蘇清泉、翁曉玲、林倩綺及民進黨委員王正旭，偕同環境部環境管理署、資源循環署前...

影／憑空掉來3根木柱 嘉義災戶度過驚恐一夜

嘉義縣丹娜絲颱風過境至今近半月，因風災肆虐仍有許多民宅至今尚未修復，甚至還沒向鄉鎮市公所提報，像義竹鄉頭竹村黃姓村民在風...

丹娜絲風災南市校園陸續復原 教育局：確保各校如期開學

丹娜絲颱風肆虐，臺南市校園救災復原工作不停歇，連日來在教育局與學校結合教職員、社區、家長會和校友會等共同協力復原下，各校環境復原進度超前，截至20日整體恢復情形已超過八成．．．

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，部分災區通訊至今仍未恢復，綠委陳亭妃忍不住批此次通訊救災處理根本是零分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。