丹娜絲過境難復原..台南溪北地區仍「無電視、wifi」 鄉親大吐苦水

丹娜絲颱風強襲，造成台南溪北地區通訊迄今尚未復原，台南市議員李宗翰今天與消保官、三大電信業者討論賠償方案，並在臉書發文，在地鄉親湧入大吐苦水，直指「沒電視沒wifi，報修只說要等排修」、「通訊仍未恢復，實在很離譜，業者只想賺錢而已」。

李宗翰今天與市議員周嘉韋、穎艾達利一起和消保官、三大電信業者開會，結論是三家都表示會主動幫手機還有市話客戶依天數減免，三家都表示基地台內都有記錄，斷訊的都會在減免名單裡面；中華電信則指電信桿真的太多根倒塌，修不完很抱歉，不過李也感謝中華電信最早進到災區。

李宗翰今天下午將會議結論與感想在臉書發文後，賴姓市民回應在地電信業者也很擺爛，「我們白河詔安往三角潭這路段從復電後通報維修到現在都沒看到維修人員來維修，到底還要我們等多久，老人家已經等到沒耐性了」。

張姓市民也砲轟在地電信業者「7/9 就上app報修，系統回覆7/11會來修理；當天上app系統發現改成7/18來修理，等到晚上沒來，再上系統發現改成7/19，7/19星期六下午2點我打客服電話，接線小姐回覆：無法確認正確修繕時間，並表示會減免7/7-7-19的費用」。

張姓市民表示「我反問她：減免到7/19是否意味7/20之後就可以有網路通訊？她回覆並不是如此。要我們若已正常連網通訊後，再自行打客服電話告知她們恢復日期，她們再上系統幫忙減免。我回應她們說：客服電話超級難打，並一直在聽她們的語音，花13分鐘等待通話，真人接聽講不到1分半，今天7月21日了，仍然沒電視沒wifi ，app上的維修日期訊息，一整個是唬爛我們消費者」。

蔡姓市民也指在地電信業者「今天7月21日了，沒電視沒wifi，報修只說要等排休」；陳姓市民指出「要減免月租還要主動打電話去申請，客服電話難打不說，接通後還要等待一段時間才回覆確實符合資格減免月租，口氣還像是施給你恩惠一樣，完全不會因為自己斷訊一個禮拜而感到抱歉」。

陳姓女市民則表示「申報故障一星期了，沒電話就沒wifi，也不能看網路電視」；另一名陳姓女市民則說「寧可快點修復也不要賠償方案，都已經兩週了，到現在訊號還是掛零，打去電信客服總是要我們耐心等候，不是沒有體諒他們的辛苦。是根本沒看見他們想解決問題的心」。

許姓女市民也說「上茄苳里，到今天，中華電信電話不通，wifi沒有，MOD不能看，7／17報修，5天了，都沒回覆」；蘇姓市民則指「市內電話到現在都還是不通，老人家不會用手機，真是叫天天不應，叫地地不靈，七股區城內里」。

程姓市民批評「風災受損能體諒，但災後至今通訊仍未恢復，實在很離譜，業者只想賺錢而已，沒有社會責任」。 台南市議員李宗翰今天與消保官、三大電信業者討論賠償方案，並在臉書發文，在地鄉親湧入爆氣發言。圖／李宗翰提供 台南市議員李宗翰今天與消保官、三大電信業者討論賠償方案，並在臉書發文，在地鄉親湧入爆氣發言。圖／李宗翰提供 台南市議員李宗翰今天與消保官、三大電信業者討論賠償方案，並在臉書發文，在地鄉親湧入爆氣發言。圖／李宗翰提供

商品推薦