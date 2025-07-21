NCC：部分區域風災嚴重致網路不穩 要求業者本週改善

颱風丹娜絲日前侵襲南台灣，媒體報導仍有部分地區沒有手機網路訊號。NCC今天說明，部分區域風災嚴重導致天線偏移或光纜纜線受損，仍有少數地方網路不穩，已要求業者本週改善完畢。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天晚間發布新聞稿，持續督導電信業者視地方實際需要，加速派遣行動基地台車提供網路涵蓋，在電信服務未完整恢復前，持續調派行動基地台車加強通訊。根據初步回報，多數地區將在本週完整恢復提供服務。

為保障受災地區用戶的消費者權益，NCC表示，對於受影響用戶應依NCC核准的定型化服務契約，按障礙修復情形減收月租費用，也提供暫緩帳單催收作業，並提供換機與維修優惠，以及受損SIM卡更換服務。

此外，有電信業者特別擴大支援範圍於災區門市主動提出關懷措施，包含提供免費充電或行動電源租借服務。例如，中華電信出動「行動胖卡車」深入社區巡迴支援，讓民眾能就近獲得急需電力，遠傳門市也準備雨傘、雨衣、礦泉水與泡麵等生活物資，協助災民度過困難時期。NCC要求電信業者善盡社會責任，針對受災戶個案從寬認定，協助居民盡速恢復正常生活與通訊服務。

NCC強調，颱風丹娜絲侵台過程，初估造成固網1.2萬餘用戶、行網11.6萬餘用戶受影響，以及1293座電信基地台災損；電信事業共派出53部行動基地台車（包含衛星行動基地台車）到嘉義縣義竹、布袋、東石及台南市學甲、七股、北門、後壁等訊號不足但人口較聚集區域，提供各地臨時電信服務需求。

NCC呼籲，面對極端氣候變化，為強化台灣韌性建設，希望各地方政府與公有建物、土地的所屬單位也能支持基地台設置，NCC也將持續督促電信業者強化通信品質，守護民眾通信權益。

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