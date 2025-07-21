快訊

搶修遭電擊...台電員工重傷 家屬選擇「讓他離開」：器捐遺愛人間

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

花東明仍慎防大雨！熱帶性低氣壓最快這日生成 周四北部降雨增加

NCC：部分區域風災嚴重致網路不穩 要求業者本週改善

中央社／ 台北21日電

颱風丹娜絲日前侵襲南台灣，媒體報導仍有部分地區沒有手機網路訊號。NCC今天說明，部分區域風災嚴重導致天線偏移或光纜纜線受損，仍有少數地方網路不穩，已要求業者本週改善完畢。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天晚間發布新聞稿，持續督導電信業者視地方實際需要，加速派遣行動基地台車提供網路涵蓋，在電信服務未完整恢復前，持續調派行動基地台車加強通訊。根據初步回報，多數地區將在本週完整恢復提供服務。

為保障受災地區用戶的消費者權益，NCC表示，對於受影響用戶應依NCC核准的定型化服務契約，按障礙修復情形減收月租費用，也提供暫緩帳單催收作業，並提供換機與維修優惠，以及受損SIM卡更換服務。

此外，有電信業者特別擴大支援範圍於災區門市主動提出關懷措施，包含提供免費充電或行動電源租借服務。例如，中華電信出動「行動胖卡車」深入社區巡迴支援，讓民眾能就近獲得急需電力，遠傳門市也準備雨傘、雨衣、礦泉水與泡麵等生活物資，協助災民度過困難時期。NCC要求電信業者善盡社會責任，針對受災戶個案從寬認定，協助居民盡速恢復正常生活與通訊服務。

NCC強調，颱風丹娜絲侵台過程，初估造成固網1.2萬餘用戶、行網11.6萬餘用戶受影響，以及1293座電信基地台災損；電信事業共派出53部行動基地台車（包含衛星行動基地台車）到嘉義縣義竹、布袋、東石及台南市學甲、七股、北門、後壁等訊號不足但人口較聚集區域，提供各地臨時電信服務需求。

NCC呼籲，面對極端氣候變化，為強化台灣韌性建設，希望各地方政府與公有建物、土地的所屬單位也能支持基地台設置，NCC也將持續督促電信業者強化通信品質，守護民眾通信權益。

NCC 颱風 中華電信

延伸閱讀

台南風災嚴重又逢豪雨特報 市府各局處加強防備災情應變

丹娜絲風災南市校園陸續復原 教育局：確保各校如期開學

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

台南風災後已清逾1.3萬噸垃圾量 環保局：調度51輛鏟裝機加強清運

相關新聞

前立委發文批救災延遲 南市府決定提告陳椒華

颱風丹娜絲侵襲台南，前立委陳椒華19日發文指稱大部分公務單位放假，上班才開始救災，市府認遭不實誹謗決定提告。陳椒華回應表...

丹娜絲過境難復原..台南溪北地區仍「無電視、wifi」 鄉親大吐苦水

丹娜絲颱風強襲，造成台南溪北地區通訊迄今尚未復原，台南市議員李宗翰今天與消保官、三大電信業者討論賠償方案，並在臉書發文，...

災後2周嘉縣廢棄光電板成隱憂 王育敏籲加速清運免環境危害

國民黨立委王育敏今天與立院衛環委員會同黨委員蘇清泉、翁曉玲、林倩綺及民進黨委員王正旭，偕同環境部環境管理署、資源循環署前...

影／憑空掉來3根木柱 嘉義災戶度過驚恐一夜

嘉義縣丹娜絲颱風過境至今近半月，因風災肆虐仍有許多民宅至今尚未修復，甚至還沒向鄉鎮市公所提報，像義竹鄉頭竹村黃姓村民在風...

丹娜絲風災南市校園陸續復原 教育局：確保各校如期開學

丹娜絲颱風肆虐，臺南市校園救災復原工作不停歇，連日來在教育局與學校結合教職員、社區、家長會和校友會等共同協力復原下，各校環境復原進度超前，截至20日整體恢復情形已超過八成．．．

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，部分災區通訊至今仍未恢復，綠委陳亭妃忍不住批此次通訊救災處理根本是零分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。