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台南南天有線電視近3千戶仍斷訊 用戶費用可減免

中央社／ 台南21日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南多處通訊基礎設施損害，南天有線電視線路受創嚴重，至今仍有2906戶斷訊，市府要求業者加快復原，業者並將視障礙修復情形及天然災害規定減免用戶費用。

台南市政府發布新聞稿表示，今天統計南天有線電視仍斷訊戶數共2906戶，分別為新營區97戶、佳里區93戶、麻豆區95戶、西港區52戶、東山區28戶、官田區16戶、六甲區47戶、柳營區20戶、白河區30戶、後壁區51戶、鹽水區62戶、學甲區229戶、下營區68戶、七股區594戶、將軍區493戶、北門區931戶。

台南市政府指出，沿海地區七股、將軍、北門受創最為嚴重，台17線以東主線幾近全毀、以西主線半毀，需全面重建，南天有線電視已調派各地支援專業包商共30多人進行建置，預計最遲於8月10日前全面完成。

市府指出，其餘13區主幹線已大致完成修復，預估最晚於25日前恢復，但由於仍有部分障礙，預估修復作業進行時恐再造成有線電視網路二次傷害而再次斷訊。

市府指出，南天有線電視將依據服務契約，視障礙修復情形及天然災害規定減免費用，並於次月帳單中從寬減收，並在整區收視及網路工程修復完成後，透過簡訊及電話回撥方式，向用戶再次確認訊號是否恢復。

台南 丹娜絲颱風

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