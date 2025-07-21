災後2周嘉縣廢棄光電板成隱憂 王育敏籲加速清運免環境危害

國民黨立委王育敏今天與立院衛環委員會同黨委員蘇清泉、翁曉玲、林倩綺及民進黨委員王正旭，偕同環境部環境管理署、資源循環署前往嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池進行實地勘查；眼見還有不少光電板與廢棄物堆疊，王育敏要求加速清運作業，避免影響生態、病媒蚊滋生。

王育敏等人關切風災後光電設施損壞所引發的環境與公共安全隱憂，風災已過去2周，滯洪池內仍可見大量破損光電板散落其間，不少光電板已經氧化變色，水面上更是泛著大量浮沫，引發地方民眾關注擔憂。

王育敏表示，新塭滯洪池區域內的光電設施大面積受損，其中不少光電板與廢棄物堆疊、破裂、淤積雨水汙水，不僅影響水域環境，也潛藏化學物質風險及登革熱病媒蚊滋生隱憂。

王育敏提出3項要求，加速廢棄光電板清運作業，目前滯洪池內堆積大量報廢光電板與建材，若不即時移除，恐影響水質，危害當地生態。廢棄物、眾多光電板交互堆疊，電板凹槽縫隙堆積雨水與汙水，都可能成為登革熱病媒蚊的孳生溫床，呼籲相關單位進行病媒蚊監控與防治措施。全面評估水質安全，避免化學汙染。

一行人接著前往布袋漁會，與在地民眾面對面交流，傾聽風災過後的生活困境與善後需求。會中，義竹鄉清潔隊長表達對地方資源調度困難的無奈，災後初期曾因缺乏適當機具與人力，影響清運效率，延誤第一時間搶救及復原工作。

義竹鄉長黃政傑擔憂，目前垃圾清運作業進度緩慢，災損住宅修復進程延宕，憂心接下來居民要如何面對接下來的大雨跟颱風季？

王育敏表示，中央政府應正視地方基層面臨的重建壓力，尤其是廢棄物清運、公共設施修復與住宅修繕的能量明顯不足。呼籲行政院盡速提供地方所需的機具支援與人力調度，放寬農損經費補助方案，讓資源真正落實到受災地區，協助居民早日恢復正常生活。 國民黨立委王育敏眼見還有不少光電板與廢棄物堆疊，要求加速清運作業，避免影響生態、病媒蚊滋生。圖／王育敏服務處提供 國民黨立委王育敏（左二）與立院衛環委員會偕同環境部環境管理署、資源循環署前往嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池進行實地勘查。圖／王育敏服務處提供

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