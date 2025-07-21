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影／憑空掉來3根木柱 嘉義災戶度過驚恐一夜

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂，強風又將屋頂吹得不知去向，談及風災屋主黃姓村民心有餘悸。記者李宗祐／攝影
嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂，強風又將屋頂吹得不知去向，談及風災屋主黃姓村民心有餘悸。記者李宗祐／攝影

嘉義丹娜絲颱風過境至今近半月，因風災肆虐仍有許多民宅至今尚未修復，甚至還沒向鄉鎮市公所提報，像義竹鄉頭竹村黃姓村民在風災那天突然天降3支木頭梁柱將住家3樓搗毀，忙著整理家園，他還沒有向鄉公所申請受災戶補助。縣府目前統計的受損房屋數據還會攀升。

黃先生說，風災那天晚上兒子1人住在3樓，突然間連續發生巨響，3根木頭梁柱從天而降，幸好兒子只有耳朵遭劃傷，但3根木頭實在驚人，不久連屋頂也遭掀飛不知去向。

之後在兒子和友人一群年輕人的協助下，才將木頭從3樓房間移出，不過，還有根木頭掉在隔壁1樓屋頂，還要想辦法移開。

從風向推測這木頭可能來自約800公尺遠的雞舍，雞舍滿目瘡痍，其屋頂被掀開，如今附近農田仍然散落鐵皮一片狼藉。

嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂，屋主黃姓村民說，當中木柱砸破兒子房間，耳朵擦挫傷。記者李宗祐／攝影
嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂，屋主黃姓村民說，當中木柱砸破兒子房間，耳朵擦挫傷。記者李宗祐／攝影
颱風夜嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂。記者李宗祐／攝影
颱風夜嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂。記者李宗祐／攝影
嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂，現場仍留有根木柱掉在隔壁１樓屋頂。記者李宗祐／攝影
嘉義縣義竹鄉頭竹村一處民宅遭飛來的3根木柱砸破3樓屋頂，現場仍留有根木柱掉在隔壁１樓屋頂。記者李宗祐／攝影

嘉義 房屋 受災戶 丹娜絲颱風

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