影／憑空掉來3根木柱 嘉義災戶度過驚恐一夜
嘉義縣丹娜絲颱風過境至今近半月，因風災肆虐仍有許多民宅至今尚未修復，甚至還沒向鄉鎮市公所提報，像義竹鄉頭竹村黃姓村民在風災那天突然天降3支木頭梁柱將住家3樓搗毀，忙著整理家園，他還沒有向鄉公所申請受災戶補助。縣府目前統計的受損房屋數據還會攀升。
黃先生說，風災那天晚上兒子1人住在3樓，突然間連續發生巨響，3根木頭梁柱從天而降，幸好兒子只有耳朵遭劃傷，但3根木頭實在驚人，不久連屋頂也遭掀飛不知去向。
之後在兒子和友人一群年輕人的協助下，才將木頭從3樓房間移出，不過，還有根木頭掉在隔壁1樓屋頂，還要想辦法移開。
從風向推測這木頭可能來自約800公尺遠的雞舍，雞舍滿目瘡痍，其屋頂被掀開，如今附近農田仍然散落鐵皮一片狼藉。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言