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台南啟動跨單位支援　助農民申請災害救助

中央社／ 台南21日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南農作物及設施損害，市府農業局啟動跨單位支援機制，協調農會人員及在地青農進駐11個區公所，協助農民申請災害救助，盼加速災後重建。

台南市政府農業局長李芳林今天告訴中央社記者，面對突如其來的天災，農民往往疲於應付農地搶救與復耕事宜，尤其年長農民對災損資料準備及相關行政流程較不熟悉，導致部分救助金申請程序延誤，影響權益。

李芳林表示，農業局協調台南市農會整合各區農會及在地青農團隊，進駐11個區公所，協助農友操作「農產業天然災害現地照相APP」，提供申請災害救助協助，確保受災農民都能在期限內完成申請。

他說，此次進駐公所協助成員多為農會員工及在地青農，平日對在地耕作環境熟悉，且與鄰里農民互動密切，可協助農友運用數位工具，即時掌握受災情形並提供實質幫助。

李芳林呼籲，農民務必把握救助申請受理期限，並留意相關公告資訊，以維護自身權益，若對申請流程、所需文件有任何疑問，可洽詢農業局或當地區公所，農業局並將偕同各區公所持續完善災害防救應變，提升勘災與救助效率。

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