【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，部分災區通訊至今仍未恢復，綠委陳亭妃忍不住批此次通訊救災處理根本是零分。相關部會未及說明，綠委林俊憲立馬反酸陳「立委能做的事，其實真的有很多」，漏未被點名的經濟部長郭智輝今天更反問藍委「921時台中花多久時間才復電？」不禁令人懷疑，難道民進黨只剩一個陳亭妃才懂災民的苦？

丹娜絲颱風重創總統賴清德的本命區，風災已過14天，台南仍有部份地區的通訊未完全恢復，在賴總統勘災時被要求「講話簡短一點」的陳亭妃終忍不住，在臉書發文指她連日勘查協助民眾反映需求，其中無法正面得到訊息的就是台南仍有部分地區至今只有微弱通信訊號。陳亭妃並批電信業者與政府部門毫無擔當，「NCC、數位發展部、交通部在哪裡？電信公司責任又在哪裡？」

災區通訊有沒有問題？從賴清德南下勘災至今仍各說各話。當災民向賴總統陳情手機沒訊號時，賴回應「郭國文的可以啊」，陳亭妃只敢在一旁弱弱說道「還有台灣大哥大跟遠傳」。國民黨立委葉元之評論此事，認為綠營只有陳亭妃在這次勘災中表現「比較正常」；陳亭妃昨天更豁出去了，直批此次通訊救災處理零分，這在賴清德眼中根本是逆麟舉動，難怪賴的大弟子林俊憲要趕快出來反擊。

林俊憲的反擊很有意思，他在臉書強調「一個立委能做的事，其實真的有很多，不是只能問一堆開放性又空泛的問題搏眼球，民眾需要的是解釋、需要的是方法....」。一個立委到能做什麼事？確實是個好問題，但林俊憲質疑陳亭妃，但林俊憲自己也是立委，除了捐出過多的選舉看板，陳亭妃關切的七股部分村里斷訊半個月，林俊憲又幫了什麼忙？

要談災區通訊，還真的要提一下林俊憲的麻吉綠委郭國文。在賴總統的認證下，郭國文的手機訊號很正常，而陳亭妃所指七股地區，不正是郭國文的選區嗎？怎不見郭出來呼籲相關單位趕快解決災民的通訊問題？還是說陳亭妃關切的問題「很空泛」，只是搏眼球，郭國文也認為沒有發聲的必要？

陳亭妃可能真是心急了，昨天為災區的通訊發聲，只點名NCC、數位發展部、交通部及電信公司，忘了其實最關鍵的角色是經濟部。

在風災台後第六天，NCC就有出來說明恢復通訊的問題，指台南共417座基地台損壞，尚有41座基地台待修復，原本預計16日可全數修復，但是基地台要修復還得靠台電供電，停電區域的基地台無電可用，連帶使災區民眾手機無訊號。

簡言之，災區的通訊和電力恢復是息息相關，電力韌性和電信韌性是綁在一起。陳亭妃點名NCC、數位發展部、交通部及電信公司，如果台電搶修沒有趕上來，就是罵死了這些單位也沒用。台電基層全台動員支援台南搶修，確實辛苦，藍委質詢指橫向聯繫有精進空間，一個可以好好回答的問題，經濟部長郭智輝卻反問藍委「921時台中花多久時間才復電？」，欠缺同理心，莫此為甚。

嚴格來說，921大地震則因造成中寮變電所震損、龍潭線高壓電塔倒塌，全台有649萬戶停電，規模遠大於這次丹娜絲重創南台；921大地震後，台電花了19天解除全台限電，台中地區的復電時間不一，市區很快就恢復供電，但也有地區花了數天才復電。郭智輝拿921台中停電和南台風災停電相比，比較基礎不同，不僅不能稍稍寬慰南台災民，還刺痛921大地震的災民，災難政治學完全死當。

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