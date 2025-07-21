丹娜絲重創雲嘉南四縣市 台新銀、昇恒昌基金會合捐300萬賑災

為協助在丹娜絲颱風中受災的更生人與馨生人家庭儘早重建生活，台新銀行公益慈善基金會與昇恒昌基金會共同捐款300萬元，法務部今舉辦捐贈儀式，由法務部長鄭銘謙受贈；鄭銘謙表示，一定確保資源用在最迫切需要的地方。

鄭銘謙表示，吳東亮、江松樺長期擔任更保會與犯保協會的常務董事，對弱勢群體的關懷不遺餘力，本次災情傳出後，除主動捐贈善款外，更指派基金會同仁南下災區勘災，實地了解個案需求。

鄭銘謙強調柔性司法政策，他說，這次合作是「愛不止息」的精神，也是透過公私協力落實司法保護政策的最佳典範，當政府與企業攜手，就能讓關懷更即時，讓幫助更到位。

鄭指出，丹娜絲颱風挾帶強風豪雨，對農業與民生造成廣泛影響，特別是更生人與馨生人家庭的特殊處境，更可能在災後面臨經濟與生活的雙重壓力，法務部已於第一時間指示更保會與犯保協會啟動災後關懷機制，動員雲林、嘉義、台南三地分會同仁主動聯繫災區個案，並積極提供慰問關懷、實地訪視、急難救助等協助或服務措施。

鄭說，關於台新及昇恒昌的公益慈善捐款，將依評估結果優先協助房屋受損嚴重、農損明顯或其他災損達一定程度的更生、馨生家庭，確保每一分資源用在最迫切需要的地方。

法務部表示，法務部將配合「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案，秉持「補助從優、從寬、從速」原則，督導更保會及犯保協會訂定專案補助計畫，務求高效執行，協助受災更生人與馨生人修復農損、重建家園、重拾生計，儘早恢復生活常軌。 昇恒昌創辦人江松樺捐善款150萬元。記者王聖藜／攝影

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