徐巧芯酸不見黑熊救災 曹興誠反嗆藍汙衊：憑什麼去救災？

大罷免26日投票在即，藍營近日猛追黑熊學院，批他們在颱風重創南部時不救災搞罷免。聯電創辦人曹興誠今反嗆，黑熊學院設立是面對戰爭時，保護自己、家人及鄰里，是增加防衛韌性的學院，國民黨每天汙衊黑熊是民兵，黑熊學院是要幫大家增加防衛韌性的，「憑什麼要去救災？」

丹娜絲颱風重創南台灣，藍營批近年力推民防的黑熊學院神隱，國民黨立委徐巧芯今也說，曹興誠說要花10億來建立黑熊勇士300萬人、30萬的神射手，如果真的有這300萬的黑熊勇士，真的花這10億元，為什麼不去協助救災？

對此，曹興誠反嗆，黑熊學院創設是為面對戰爭時，懂得保護自己、家人及照顧鄰里，是一個增加防衛韌性的學院，國民黨每天汙衊黑熊是民兵，黑熊是要幫大家增加防衛韌性的，憑什麼要去救災？國民黨每天汙衊他與立委沈伯洋，他們是對國家有貢獻的公民，這些民意代表每天拿的納稅錢汙衊公民，「徐巧芯真是壞透了，一定要把她罷掉。」

另針對民眾黨立委林國成爆粗口、有人赴民進黨中央砸雞蛋，身兼新北黨部主委的立委蘇巧慧說，藍白委員正在示範如何破壞憲政體制，這一年半推出都是毀憲亂政法案，對所有努力的公民團體說他們是垃圾、邊緣人，用最難聽的詞彙來稱呼他們，立委在立法院裡口出穢言、比不雅動作，現在更直接不演在公眾場合造勢上，大聲辱罵現任總統，都是缺乏民主素養，用仇恨語言鼓動支持者，這樣的國會委員是不適任的，懇請大家站出來，把這些委員踢出立法院。

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