徐巧芯酸不見黑熊救災 曹興誠反嗆藍汙衊：憑什麼去救災？
大罷免26日投票在即，藍營近日猛追黑熊學院，批他們在颱風重創南部時不救災搞罷免。聯電創辦人曹興誠今反嗆，黑熊學院設立是面對戰爭時，保護自己、家人及鄰里，是增加防衛韌性的學院，國民黨每天汙衊黑熊是民兵，黑熊學院是要幫大家增加防衛韌性的，「憑什麼要去救災？」
丹娜絲颱風重創南台灣，藍營批近年力推民防的黑熊學院神隱，國民黨立委徐巧芯今也說，曹興誠說要花10億來建立黑熊勇士300萬人、30萬的神射手，如果真的有這300萬的黑熊勇士，真的花這10億元，為什麼不去協助救災？
對此，曹興誠反嗆，黑熊學院創設是為面對戰爭時，懂得保護自己、家人及照顧鄰里，是一個增加防衛韌性的學院，國民黨每天汙衊黑熊是民兵，黑熊是要幫大家增加防衛韌性的，憑什麼要去救災？國民黨每天汙衊他與立委沈伯洋，他們是對國家有貢獻的公民，這些民意代表每天拿的納稅錢汙衊公民，「徐巧芯真是壞透了，一定要把她罷掉。」
另針對民眾黨立委林國成爆粗口、有人赴民進黨中央砸雞蛋，身兼新北黨部主委的立委蘇巧慧說，藍白委員正在示範如何破壞憲政體制，這一年半推出都是毀憲亂政法案，對所有努力的公民團體說他們是垃圾、邊緣人，用最難聽的詞彙來稱呼他們，立委在立法院裡口出穢言、比不雅動作，現在更直接不演在公眾場合造勢上，大聲辱罵現任總統，都是缺乏民主素養，用仇恨語言鼓動支持者，這樣的國會委員是不適任的，懇請大家站出來，把這些委員踢出立法院。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言