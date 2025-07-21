台南風災後已清逾1.3萬噸垃圾量 環保局：調度51輛鏟裝機加強清運
丹娜絲颱風重創台南，上萬戶住家屋頂遭吹毀，卻又屋漏偏逢連夜雨，造成許多受災戶家具損毀，近期災區仍逐漸在清理家園，南市環保局表示，截至昨天，已累計出動人力1萬4125人次及機具2227輛次，清理垃圾量約達1萬3400公噸。
環保局表示， 為加速市容復原，每天都會調派各區清潔隊積極清除倒伏樹枝、落葉及大型廢棄物等，也感謝新北市、桃園市政府在21日支援台南環境復原作業；針對災後廢棄石棉瓦清理工作，目前已完成1357件登記，並在20區展開作業，累計清除107.87公噸。
環保局提到，為協助民眾安全處理廢棄石綿，已在溪北地區各區公所提供太空包供民眾免費索取，同時，為加快巷弄廢棄物清運效率，已調度51輛鏟裝機深入狹窄災區巷弄協助搬運，並出動大型抓斗車進行轉運作業，將全面提升清理效能，協助市容早日恢復。
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