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加速風災復原與重建 南市府：簡化補助申請程序

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南風災後重建邁入第15天，台南市政府今針對各項災後復原重建進度舉行說明會，其中，不少民代認為補助申請流程過於繁瑣，對此，市府秘書長尤天厚（右三）強調，接獲第一線民眾反映意見後，已著手檢視流程與精簡表格內容。圖／南市府提供
台南風災後重建邁入第15天，台南市政府今針對各項災後復原重建進度舉行說明會，其中，不少民代認為補助申請流程過於繁瑣，對此，市府秘書長尤天厚（右三）強調，接獲第一線民眾反映意見後，已著手檢視流程與精簡表格內容。圖／南市府提供

台南災後重建邁入第15天，台南市政府今針對各項災後復原重建進度舉行說明會，其中，不少民代認為補助申請流程過於繁瑣，對此，市府秘書長尤天厚強調，接獲第一線民眾反映意見後，已著手檢視流程與精簡表格內容，且並非所有欄位皆須填寫，將加強引導與說明。

市議員李宗翰表示，現階段的屋損補助申請表格填一份要7頁，同時要檢附權狀謄本還有各種聲明切結，一份資料要填寫14次地址，災區許多都是年長者，光是要填這些資料就讓民眾抱怨連連，希望市府不要花太多時間解釋問題，而是盡快拿出可以幫忙民眾的方案。

尤天厚說明，實際上多數申請表格並非所有欄位皆須填寫，已要求各受理單位在現場加強引導與說明，避免因誤解造成民眾不便，後續會持續滾動檢討、簡化流程，提升受理效率，且多數受災戶在現場人員與志工協助下，均能順利完成申請，流程大致順暢。

另外，針對目前尚有屋損戶未能完成帆布覆蓋情形，民政局回應，針對弱勢戶目前在各區公所協助下，僅剩零星個案尚未完成，也提醒民眾如需自行鋪設帆布，請務必注意人身安全，民眾已可至區公所索取具備帆布施作能力之廠商名冊。

民政局指出，19日至20日共有22戶政事務所、22區公所及274人次投入支援，這2天累計服務件數達8480件，實際受理通報案件為3939件，協助內容包含災損通報登記、物資發放、到府關懷、環境清理通報及慰助申請說明等，為提升服務效率，已協調各區公所設立專責窗口。

工務局則說明，此次有20個局處進駐災區設置聯合服務中心協助受災戶，也請民眾留意，住屋毀損慰助金即日起受理申請至8月底止，如有行動不便、獨居或身心障礙者，也可致電透過區公所提出到府服務需求。

災後 台南

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