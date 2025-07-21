嘉檢社勞人協助災後復原 紓緩地方重建人力壓力
丹娜絲颱風重創嘉義沿海地區，嘉義地檢署啟動轄區社勞機構，協調社勞人支援社區整頓。嘉義地檢署表示，讓社勞人投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。
丹娜絲颱風侵台，重創嘉義地區，造成社區環境凌亂、樹木倒伏、公共設施毀損，災後重建需求迫切。嘉義地檢署響應災後復原行動，運用社會勞動制度，結合在地社會勞動機構與社會勞動人，即時投入災區清理與環境修復工作，協助受災社區重建家園，儘速恢復生活機能。
嘉義地檢署表示，目前轄有18處社勞機構，分布於嘉義縣市各行政區；六腳鄉公所、鹿草鄉公所及位於朴子市的嘉義縣立田徑場等社勞機構，調度社會勞動人力，投入災後清掃與環境復原工作，協助進行倒樹移除、道路清理、淤泥清除及社區公共空間整頓等。
溪口鄉公所協調社勞人支援社區整頓，展現制度靈活與在地協力精神。不僅有效紓緩地方人力壓力，也讓社勞人得以親身參與公共服務，重建與社會的連結。
地檢署表示，社會勞動制度是具正向意義的刑罰替代措施，使符合條件之受刑人得以提供勞務，取代入監服刑。透過在社區中執行具有公共利益之工作，不僅可避免入監所可能衍生的負面效應，更能創造具體社會產值，發揮人力效能，展現悔過自新的決心與行動，實踐回饋社會的價值。
社會勞動制度的推動，不僅是刑罰執行的革新，更是善用社會資源、實現修復式司法理念的重要展現。未來亦持續與社勞機構合作，擴大制度成效，讓「犯錯的人也能貢獻社會」不只是口號，而是司法實踐與社區支持中溫暖社會的重要力量。
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