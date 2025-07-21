快訊

大陸六旬農民大叔手工自製潛艇 下潛8公尺不漏水還能倒著開

川普祭最嚴苛產業關稅 經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

日本將迎來多黨化時代：石破已沒機會逆轉困局？

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉檢社勞人協助災後復原 紓緩地方重建人力壓力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地檢署協調社勞人力投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署協調社勞人力投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。圖／嘉義地檢署提供

丹娜絲颱風重創嘉義沿海地區，嘉義地檢署啟動轄區社勞機構，協調社勞人支援社區整頓。嘉義地檢署表示，讓社勞人投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。

丹娜絲颱風侵台，重創嘉義地區，造成社區環境凌亂、樹木倒伏、公共設施毀損，災後重建需求迫切。嘉義地檢署響應災後復原行動，運用社會勞動制度，結合在地社會勞動機構與社會勞動人，即時投入災區清理與環境修復工作，協助受災社區重建家園，儘速恢復生活機能。

嘉義地檢署表示，目前轄有18處社勞機構，分布於嘉義縣市各行政區；六腳鄉公所、鹿草鄉公所及位於朴子市的嘉義縣立田徑場等社勞機構，調度社會勞動人力，投入災後清掃與環境復原工作，協助進行倒樹移除、道路清理、淤泥清除及社區公共空間整頓等。

溪口鄉公所協調社勞人支援社區整頓，展現制度靈活與在地協力精神。不僅有效紓緩地方人力壓力，也讓社勞人得以親身參與公共服務，重建與社會的連結。

地檢署表示，社會勞動制度是具正向意義的刑罰替代措施，使符合條件之受刑人得以提供勞務，取代入監服刑。透過在社區中執行具有公共利益之工作，不僅可避免入監所可能衍生的負面效應，更能創造具體社會產值，發揮人力效能，展現悔過自新的決心與行動，實踐回饋社會的價值。

社會勞動制度的推動，不僅是刑罰執行的革新，更是善用社會資源、實現修復式司法理念的重要展現。未來亦持續與社勞機構合作，擴大制度成效，讓「犯錯的人也能貢獻社會」不只是口號，而是司法實踐與社區支持中溫暖社會的重要力量。

嘉義地檢署協調社勞人力投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署協調社勞人力投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署協調社勞人力投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署協調社勞人力投入災後清理與環境復原、參與公共事務，以實際行動回饋社會。圖／嘉義地檢署提供

嘉義 災後 丹娜絲颱風

延伸閱讀

保護活化石有成 中山大學估全台4.6萬隻三棘鱟

颱風重創嘉義...見侯友宜哽咽 黃敏惠落淚：第一時間派人支援

高市動員1807人次 馳援嘉義、台南救災任務完成

大吼「直接幫我檢查」！男病患對醫師咆哮、推擠護理師 嘉檢起訴

相關新聞

台南七股中寮如孤島電話網路都不通 受災戶：最怕收不到天氣資訊

丹娜絲颱風重創台南，約達1萬597間民宅房屋受損嚴重，災後迄今已過半個月，仍有上千戶屋頂需蓋帆布，但工程行工作爆量，且缺...

加速風災復原與重建 南市府：簡化補助申請程序

台南風災後重建邁入第15天，台南市政府今針對各項災後復原重建進度舉行說明會，其中，不少民代認為補助申請流程過於繁瑣，對此...

嘉檢社勞人協助災後復原 紓緩地方重建人力壓力

丹娜絲颱風重創嘉義沿海地區，嘉義地檢署啟動轄區社勞機構，協調社勞人支援社區整頓。嘉義地檢署表示，讓社勞人投入災後清理與環...

救災效率遭批 郭智輝：努力程度100分

丹娜絲颱風重創台灣，不少民眾對於政府救災相當不滿，民進黨立委陳亭妃日前更砲轟中央救災零分，但經濟部長郭智輝表示，此次颱風...

台電員工辛苦搶修非情勒 曾文生：預算被刪心情受影響

丹娜絲颱風日前重創台南、嘉義，而台南停電時間相當長，台電員工辛苦搶修，立院日前否決政府撥補台電千億元預算案，台電董事長曾...

台南溪北通訊系統仍未復原 消防：聯繫民眾時確實有出現狀況

丹娜絲強襲，造成台南溪北地區通訊迄今尚未復原，台南市消防局勤務指揮中心主任陳明辰指出，因應8年前的815全台大停電事件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。