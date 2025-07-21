台南七股中寮如孤島電話網路都不通 受災戶：最怕收不到天氣資訊

丹娜絲颱風重創台南，約達1萬597間民宅房屋受損嚴重，災後迄今已過半個月，仍有上千戶屋頂需蓋帆布，但工程行工作爆量，且缺工缺料，許多工班甚至已不接單，此外，七股區部分村里還沒有通訊，近期南部天氣不穩定，受災戶就怕「看不到氣象資訊」。

台南七股中寮里村莊迄今有線電視第4台及市話通訊仍無法接通，受災戶說，電話、網路甚至是電視訊號都不通，想要打給子女親友更沒辦法，看起來都沒有人來修理，也不知道什麼時候才會來修理，雖然無奈，但日子還是要過下去。

中寮里長許全田說，中寮里目前有線電視、第4台及市話通訊等都還沒恢復，「沒辦法接受到天氣資訊，真的是很害怕」，尤其現在最擔心吹強風，畢竟很多受災戶住家屋頂帆布都是用磚瓦壓住，要是大風一吹，吹壞其他好的磚瓦屋頂，真的是得不償失。

他也提到，目前里內村落剩2戶需要蓋帆布的住家，其中一戶是缺帆布，已請公所協助，另一戶居民則是想直接換鐵皮屋頂，全村里基本上應急帆布的部分都已處理好，3天前電力也都順利恢復，很感謝台電人員的辛苦。

許全田表示，許多受災戶住家屋頂都是磚瓦搭建，現在找不到工人可以修繕，另外，未來修繕完工後，磚塊瓦片該怎麼處理，政府會幫忙回收嗎？這才是後續要面臨的問題，且現在的帆布只是應急，多少會漏風、漏雨，只希望下一個颱風別這麼快來。

有里民認為，帆布無法徹底覆蓋，倘若要修復成可居住的環境，這條重建之路真的會很漫長，最終還是要請工班來修繕屋頂，但如今工班難請，再者，現在修繕價格也都漲價，少說也都要2、30萬，對一般民眾來說也是很重傷，更何況是經濟狀況比較不好的居民，真的很難度過。

針對災區電信服務訊號不穩或無法使用，南市府秘書長尤天厚指出，電信管理、網路治理屬中央權管，市府已請交通局向中央反映，協助災區盡速修復通訊，此外，消保官也會要求中華電信、遠傳、台灣大哥大等3家電信公司趕快落實必要的服務，保障消費者權益。

針對工班難尋部分，南市府回應，上周已彙整有意願受理委託修繕的廠商名冊提供給各區公所，民眾若有需求可洽區公所諮詢，後續也會把相關名冊公告上網，並持續擴充有意願受理委託修繕的名單，讓受災戶可盡早重建家園。 丹娜絲颱風重創台南，約達1萬597間民宅房屋受損嚴重，災後迄今已過半個月，仍有上千戶屋頂需蓋帆布、修繕屋頂，工班工作爆量。記者萬于甄／攝影 台南七股中寮里雖已復電，但有線電視、第4台及市話通訊等都還沒恢復。記者萬于甄／攝影 台南七股中寮里全村里基本上應急帆布的部分都已處理好，3天前電力也都順利恢復，里長許全田也很感謝台電人員的辛苦。記者萬于甄／攝影 台南七股中寮里僅剩零星民宅尚未修繕屋頂，部分為無人居住的空屋。記者萬于甄／攝影

商品推薦