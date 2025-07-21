救災效率遭批 郭智輝：努力程度100分
丹娜絲颱風重創台灣，不少民眾對於政府救災相當不滿，民進黨立委陳亭妃日前更砲轟中央救災零分，但經濟部長郭智輝表示，此次颱風災情超過過去經驗與想像，但同仁救災「努力程度100分」。
立院經濟委員會邀經濟部、農業部等相關部會就「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」進行報告。
國民黨立委楊瓊瓔表示，雖然總統賴清德曾下鄉視察，但政府救災遲緩，中央沒有整合救災的功能，就連台南災民更批政府救災擺爛，沒有辦法讓災民安心、迅速重建，橫向聯繫出問題，有精進的空間。
郭智輝反問楊瓊瓔，「921時台中花多久時間才復電？」但楊瓊瓔對此非常不滿，認為郭智輝如此比較是撕裂傷口，拿一個災難跟一個災難對比很不適當，希望郭智輝收回。
郭智輝雖然表示，若勾起楊瓊瓔不好回憶，願意道歉，但仍強調，台電非常努力才能快速復電，
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