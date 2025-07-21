颱風丹娜絲重創中南部 衛福部開專戶募款1個月

颱風丹娜絲重創中南部，為結合政府及民間力量協助受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間即日起至8月20日，為期1個月。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，重創中南部，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。

衛生福利部社會救助及社工司今天透過新聞稿表示，基於災害救助精神，財團法人賑災基金會依照公益勸募條例規定設立勸募專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量，捐款將用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，協助受災地區及民眾度過難關。

衛福部社工司公布捐款管道。

匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19896-5

Line Pay捐款帳戶：

進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「114年丹娜絲風災募款專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊：

SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

Account NO. : 「102-005-19896-5」

BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWANCHANGCHUEN BRANCH」。

ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., ZhongshanDistrict, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

為製發收據，衛福部提醒捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。若有相關疑問，可洽專線電話1988。

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