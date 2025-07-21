台南溪北通訊系統仍未復原 消防：聯繫民眾時確實有出現狀況

丹娜絲強襲，造成台南溪北地區通訊迄今尚未復原，台南市消防局勤務指揮中心主任陳明辰指出，因應8年前的815全台大停電事件，消防局各分隊值班台已經都備有外接移動式發電機，加上無線電通訊，這次派遣任務上並無問題，訊號不佳是影響聯繫民眾時出現狀況。

立委陳亭妃昨說，風災後第一時間進入災區，台南12個區所有通訊系統都斷了，讓許多地區受災情況無法對外通報，也無法在第一時間得到救援，加上沒水、沒電，讓受災戶感覺在孤島一樣，求助無門，再者，缺乏訊號，民眾難以接收即時資訊，極有可能造成更嚴重損害、拖延災後重建工作。

台南市消防局說明，部分地區消防同仁進入後，因民眾手機斷訊，確實出現無法以手機聯繫報案者，此時基層改採使用救災平板的資訊，詢問當地民眾或自行找尋，加上指揮中心有消防署建置比Google建置更完善的電子地圖，也會協助指引分隊找到地點。

陳明辰表示，7月6日晚間至7月7日上午，雖然北門、佳里、七股等分隊斷電、斷網，但119沒有影響，只要接獲民眾報案，就會用無線電呼叫，派遣分隊出勤。不過當天因通訊中斷，確實發生不少民眾講一講斷訊，119打回去已沒訊號、沒回應的狀況。

另外，也發生消防分隊趕到民眾所說的現場，但是卻找不人，再打電話已聯繫不上；還有許多報案電話，民眾在風雨中加上訊號不好，講不清楚，要花更多時間確認地點。

陳明辰說，訊號不好主要是影響民眾聯繫消防局，或分隊聯繫民眾，至於消防隊因值班台都備有吃汽油的外接移動式發電機，確保有電，加上消防車輛備有車裝無線電，功率較一般無線電大，無線電系統暢通，即使斷電斷網、手機沒訊號，這次風災消防隊本身聯繫通報沒有問題。

當天通報的狀況多半是房屋倒塌、貨櫃屋翻覆、淹水、廣告招牌掉落等；陳明辰提到，民眾只要進線119，若使用家用電話會顯示其撥打位置，使用手機執勤員也會確認地點，他們再派遣人員出勤，人員出動過程，會與119回報現場情形。 七股區溪南里本月12日晚間仍停電，一間有點蠟燭的民宅突然起火，造成88歲老婦命喪火窟。記者袁志豪／攝影 七股區溪南里本月12日晚間仍停電，一間有點蠟燭的民宅突然起火，造成88歲老婦命喪火窟。記者袁志豪／攝影 七股區溪南里本月12日晚間仍停電，一間有點蠟燭的民宅突然起火，造成88歲老婦命喪火窟。記者袁志豪／攝影

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