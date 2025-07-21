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丹娜絲災後14天…台南溪北地區通訊斷斷續續 有災民延誤就醫亡

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南，七股龍山里的里民持續整理家園、修整屋頂。記者袁志豪／攝影
丹娜絲颱風重創台南，七股龍山里的里民持續整理家園、修整屋頂。記者袁志豪／攝影

丹娜絲颱風重創台南，立委陳亭妃指溪北部分地區仍然不穩定，許多受災情況無法對外通報，也就無法在第一時間得到救援，受災戶感覺求助無門；學甲區新達里里長陳敏男指出，有夫妻遭家中鐵門砸中，妻子被砸到頭部，就是因為斷訊無法叫救護車，導致延誤就醫死亡。

家住北門區仁仁里的徐姓男子表示，颱風過後，網路通訊訊號微弱，到隔壁鎮才能夠發送接收，直到目前家中市話都持續斷訊，有線網路也中斷，無法上網；外地家人打不進來，十分擔心長輩的安危，手機訊號斷斷續續，網路訊號十分不穩，照片、影片很難傳送出去。

徐指出，通訊中斷已導致憾事發生，地方社團提到學甲區新達里王姓夫妻，颱風夜兩位老人家怕鐵門被吹壞，用雙手及身體阻擋大鐵門，結果颱風由西邊小鐵門破鐵而入；兩夫妻被擊中後，太太受重傷當下又斷訊，叫不到救護車，經過長久等待才終於送到醫，不幸往生。

新達里里長陳敏男昨晚受訪證實，老夫人是85歲的王吳姓婦人，當時是在本月7日凌12點發生，王姓丈夫被打到手跟腳，但老夫人被打到頭部，失去呼吸心跳，還被颱風捲到中山路上，因斷訊導致救護車一個多小時才趕到；後來是警察先來，警察幫忙轉達救護車。

陳敏男說，老夫人是里內志工，已經養育三個兒子長大，正是應該享福的時候；他去關心，家屬也沒有埋怨什麼，遇到天災沒有辦法，但他覺得里民遇到風災往生，「台南市政府是麻痺了嗎」，他第一時間聯絡區公所，迄今都沒有人重視，都已經出殯了，社會局、市府仍沒有人來探視。

另一名家住學甲區女住戶則表示，陳亭妃的消息正確，她家的第四台電視、行動電話、網路Line完全中斷，持續到目前都完全沒有訊號；親友傳訊給她，她都不知道，只有家裡的市話可以通話，需要聯絡只能打住家電話。

她說，現在除了中華電信的網路比較強，其他的網路通訊幾乎都中斷，雖然已經報修，可是可能受損的範圍很大，都沒有看到派員到府檢查線路；網路中斷對居民來說真的是很頭痛的事情，對生活造成很大的困擾。

她指出，因為做進出口生意，現在客戶如果有急事傳訊息或有訂單都看不到，她的股票也不能看盤，如今已經半個月了，台電努力讓電力恢復正常，希望通訊業者也能盡快解決問題。

家住下營區大吉里的陳姓女子也表示，目前網路仍很慢，有時候收得到訊息，但傳不出去；要跟外面親友聯絡的時候很麻煩，講到一半還會斷訊，只好跑到住家外面看訊號能不好好一點，生活十分不便，如果發生緊急狀況不知道怎麼辦，只希望能早日恢復。

網路 救護車 丹娜絲颱風

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