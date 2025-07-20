丹娜絲颱風致農損超過32億元 台南最慘損失14億元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府昨統計，截至今晚間農業產物及民間設施估計損失計32億5538萬元，其中香蕉、文旦柚等為重災戶。圖／聯合報系資料照片
受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府昨統計，截至今晚間農業產物及民間設施估計損失計32億5538萬元，其中香蕉、文旦柚等為重災戶。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府昨統計，截至今晚間農業產物及民間設施估計損失計32億5538萬元，其中香蕉、文旦柚等為重災戶。

據農業部最新農損統計，以台南市損失14億6238萬元（占45%）、嘉義縣損失7億2961萬元（占22%）、雲林縣損失5億721萬元（占16%）、彰化縣損失2億7076萬元（占8%）、屏東縣損失1億2213萬元（占4%）及高雄市損失1億1856萬元（占4%）較為嚴重。

農產估計損失金額19億128萬元（含養蜂損失513萬元），農作物被害面積1萬9279公頃，損害程度37％，換算無收穫面積7077公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2147公頃，損害程度32％，換算無收穫面積691公頃，損失金額2億3145萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

畜產估計損失金額3673萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3196萬元；其次為豬、鴨及鵝等。

漁產估計損失金額7億6591萬元，受損漁產主要為牡蠣、虱目魚及文蛤等；林產估計損失金額5489萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。

民間設施估計損失金額4億9657萬元，農田流失及埋沒估計損失金額377萬元，主要是台東縣農田流失3.36公頃、埋沒0.42公頃；農業設施估計損失金額9695萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額2億8066萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施估計損失金額1億1520萬元，主要是漁船毀損。

香蕉 農業部 丹娜絲颱風

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