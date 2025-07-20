丹娜絲颱風致農損超過32億元 台南最慘損失14億元
受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府昨統計，截至今晚間農業產物及民間設施估計損失計32億5538萬元，其中香蕉、文旦柚等為重災戶。
據農業部最新農損統計，以台南市損失14億6238萬元（占45%）、嘉義縣損失7億2961萬元（占22%）、雲林縣損失5億721萬元（占16%）、彰化縣損失2億7076萬元（占8%）、屏東縣損失1億2213萬元（占4%）及高雄市損失1億1856萬元（占4%）較為嚴重。
農產估計損失金額19億128萬元（含養蜂損失513萬元），農作物被害面積1萬9279公頃，損害程度37％，換算無收穫面積7077公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2147公頃，損害程度32％，換算無收穫面積691公頃，損失金額2億3145萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。
畜產估計損失金額3673萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3196萬元；其次為豬、鴨及鵝等。
漁產估計損失金額7億6591萬元，受損漁產主要為牡蠣、虱目魚及文蛤等；林產估計損失金額5489萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。
民間設施估計損失金額4億9657萬元，農田流失及埋沒估計損失金額377萬元，主要是台東縣農田流失3.36公頃、埋沒0.42公頃；農業設施估計損失金額9695萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額2億8066萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施估計損失金額1億1520萬元，主要是漁船毀損。
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言