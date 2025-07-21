丹娜絲災後14天／3千戶屋頂待修 搭帆布恐成「蓄水池」

丹娜絲颱風強風摧毀台南、嘉義地區逾萬戶屋頂，迄今仍有約三千戶待修，沿海的嘉縣布袋鎮就有一八六戶，近日又有雨勢來襲，由於多數屋齡老舊，如雨勢太大搭上帆布反會形成小蓄水池，隱藏危險。而台南有受災戶找廠商修屋頂卻遭詐騙十九萬元，只盼能拿回。

嘉義縣消防局表示，經各鄉鎮市公所提報，截至昨日縣內急需協助加蓋帆布的住戶超過三百戶，近日又有大雨來襲，局長蔡建安說，消防局將配合社會局名單，聯合義消優先協助行動不便、獨居長者的弱勢家戶，預防二次災害。

水上救生協會理事長呂文正連日來號召逾廿名人力參與修繕，四天來已協助廿多戶居民；呂說，團隊會評估是否有搭帆布的必要，因屋齡老舊，如果雨勢太大搭上帆布會形成小蓄水池，反而可能隱藏危險，且雖只是搭帆布，還是要爬上爬下到屋頂施作，首重安全，每天幫忙六至八戶，「雖不是專業人員，大家愈做愈順手，希望盡快協助受災戶早日回復正常生活」。

嘉縣長翁章梁昨到布袋視察，他眼見仍有許多民宅屋頂毀損，表示會尋找全國有經驗團隊協助修繕。

台南全市屋頂因風災受損約一萬五九七間，目前逾八五○○間鋪蓋好帆布，仍有二六○○間待搭蓋。

南市學甲區陳姓男子家中屋頂被吹毀、嚴重漏水，他自行上網尋找工班，十五日一名自稱工程行老闆的卅一歲周姓男子找上門，商議後陳男支付現金十九萬元訂金，約定十八日施工，不料對方就此失聯；學甲警分局前晚循線於屏東逮人，依詐欺罪嫌送辦。

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