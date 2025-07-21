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光電浮台未清完 旭東挨罰
丹娜絲颱風損壞嘉義及台南十三萬片@@@光電板@@@，環境部要求兩周內清除，但嘉義縣海區滯洪池水面型光電板，清運費事，嘉縣府表示，已同意業者暫放廢光電板區域，屆期若未完成，將依廢棄物清理法裁處，最高可處三百萬元罰鍰。而旭東環保科技公司在屏東縣佳冬鄉執行離岸光電計畫，風災後浮台散落成了海上垃圾，至今仍未清完，遭罰廿五萬兩千元。
另外，嘉市災後清除馬路、公園等地大量樹枝樹葉，先暫時堆放在建國二村空地、湖子內環保用地兩處，前晚建國二村處傳出悶燒冒煙，消防人員至現場灑水，確認無火苗及燒焦味。
此外，旭東環保科技公司「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，在佳冬外海架浮台，風災後散落佳冬塭豐海堤，綿延約二公里，還隨浪漂到高雄林園汕尾漁港附近、小琉球、最遠連澎湖湖西鄉沙灘都有蹤跡，漂流外海的都已清除。
由於旭東未在本月九日下午二時期限內清完，屏東縣府十八日依違法廢棄物清理法開出四十二件罰單，共裁罰廿五萬二千元，另裁處旭東停止使用作業海域三個月。
旭東表示，浮台清除仍剩下三處，因天氣、海象等因素，還沒辦法處理，都會盡快移除。
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