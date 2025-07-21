聽新聞
0:00 / 0:00

光電浮台未清完 旭東挨罰

聯合報／ 記者李宗祐劉星君／連線報導
旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時，旭東未在48小時內全部清除，環保局開罰。圖／報系資料照
旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時，旭東未在48小時內全部清除，環保局開罰。圖／報系資料照

丹娜絲颱風損壞嘉義及台南十三萬片@@@光電板@@@，環境部要求兩周內清除，但嘉義縣海區滯洪池水面型光電板，清運費事，嘉縣府表示，已同意業者暫放廢光電板區域，屆期若未完成，將依廢棄物清理法裁處，最高可處三百萬元罰鍰。而旭東環保科技公司在屏東縣佳冬鄉執行離岸光電計畫，風災後浮台散落成了海上垃圾，至今仍未清完，遭罰廿五萬兩千元。

另外，嘉市災後清除馬路、公園等地大量樹枝樹葉，先暫時堆放在建國二村空地、湖子內環保用地兩處，前晚建國二村處傳出悶燒冒煙，消防人員至現場灑水，確認無火苗及燒焦味。

此外，旭東環保科技公司「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，在佳冬外海架浮台，風災後散落佳冬塭豐海堤，綿延約二公里，還隨浪漂到高雄林園汕尾漁港附近、小琉球、最遠連澎湖湖西鄉沙灘都有蹤跡，漂流外海的都已清除。

由於旭東未在本月九日下午二時期限內清完，屏東縣府十八日依違法廢棄物清理法開出四十二件罰單，共裁罰廿五萬二千元，另裁處旭東停止使用作業海域三個月。

旭東表示，浮台清除仍剩下三處，因天氣、海象等因素，還沒辦法處理，都會盡快移除。

廢棄物 光電板 光電 丹娜絲颱風

延伸閱讀

旭東光電浮台未在48小時內清完 屏東縣環保局裁罰25萬2000元

經濟部：受損光電設施儘速復原 評估設計優化

民進黨全面執政至今光電開發環評掛零 立委痛批大開後門

經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆：淪不肖廠商細漢仔

相關新聞

丹娜絲災後14天／台南通訊斷續 有災民延誤就醫亡

丹娜絲颱風造成雲嘉南大停電，也重創通訊，台南學甲有夫妻遭家中鐵門砸中，斷訊叫不了救護車，延誤就醫死亡。昨天災後第十四天，...

冷眼集／總統顧罷免 無視災後地獄

丹娜絲颱風掀翻嘉南的平房屋頂，逾兩千戶苦等蓋上帆布，更有大量廢棄屋瓦、泡水家具甚至光電板待清運，賴清德總統勘災卻稱「要利...

丹娜絲災後14天／3千戶屋頂待修 搭帆布恐成「蓄水池」

丹娜絲颱風強風摧毀台南、嘉義地區逾萬戶屋頂，迄今仍有約三千戶待修，沿海的嘉縣布袋鎮就有一八六戶，近日又有雨勢來襲，由於多...

光電浮台未清完 旭東挨罰

丹娜絲颱風損壞嘉義及台南十三萬片光電板，環境部要求兩周內清除，但嘉義縣海區滯洪池水面型光電板，清運費事，嘉縣府表示，已同...

丹娜絲颱風致農損超過32億元 台南最慘損失14億元

受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情嚴重，據農業部彙整各直轄市、縣市政府昨統計，截至今晚間農業產物及民間設施估計損失計32...

果農鬆一口氣！台南2萬噸文旦落果 95%清除完畢

台南文旦因受丹娜絲颱風影響落果嚴重，不過在各界志工、果農及國軍等協助下，清運工作已進入尾聲，農業局說，此次約有2萬公噸落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。