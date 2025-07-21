丹娜絲災後14天／台南通訊斷續 有災民延誤就醫亡

丹娜絲颱風造成雲嘉南大停電，也重創通訊，台南學甲有夫妻遭家中鐵門砸中，斷訊叫不了救護車，延誤就醫死亡。昨天災後第十四天，台南部分受災戶手機通話仍斷斷續續、傳訊漏接，民進黨立委陳亭妃重話轟「通訊救災處理，根本就是打零分」。

陳亭妃昨說，風災後第一時間進入災區，台南十二個區所有通訊系統都斷了，讓許多地區受災情況無法對外通報，也無法在第一時間得到救援，加上沒水、沒電，讓受災戶感覺在孤島一樣，求助無門，再者，缺乏訊號，民眾難以接收即時資訊，極有可能造成更嚴重損害、拖延災後重建工作。

陳亭妃直言，電信業者的責任到底在哪？政府機關的監督機制又在哪？如何預防全面斷訊的狀況，並在第一時間搶救所有通訊系統，將是重要的課題，救災如同作戰，「但這次通訊救災處理，根本就是打零分，到現在還在亂，還束手無策」，相關部會包含交通部、ＮＣＣ、數發部等，都應要求及監督電信業者負起責任，訂出所有電信通訊防災與救災流程，「別再讓民眾在災難中，還要承受惶恐孤立的恐懼」。

家住南市北門區徐姓男子說，颱風後網路通訊訊號微弱，直到昨晚家中市話仍持續斷訊；學甲區莊姓受災戶說，手機有時通話到一半就被切斷，但主要街區都還算穩定，另一名學甲女住戶說，除中華電信網路比較強，其他網路通訊幾乎都中斷；下營區大吉里陳姓女子說，網路仍很慢，生活十分不便。

南市學甲區新達里長陳敏男也指出，八十五歲王吳姓婦人和丈夫七日凌晨疑似風吹壞鐵門，擊中兩人，婦人頭部重傷，丈夫則是手、腳受傷，但因當下斷訊，靠員警幫忙聯繫，但延後約一個多小時才送醫，傷重不治。陳難過地說，遇到天災沒有辦法，但未感覺到這意外受重視。

台南市消防局勤務指揮中心主任陳明辰指出，因應八年前八一五全台大停電事件，消防局各分隊值班台已都備有外接移動式發電機，加上無線電通訊，六日晚間至七日上午，一一九電話十四條線路沒停過。

但陳明辰也坦言，因電信中斷，確實有報案人講一講斷訊，回撥沒回應，也發生消防分隊趕到現場卻沒有人，再打過去已聯繫不上，許多民眾在風雨中加上訊號不好，要花更多時間確認地點。

立委林俊憲也在臉書貼文表示，現在確實還有一些地方收訊不佳，如有民眾反映，會馬上通知ＮＣＣ，並請ＮＣＣ督促業者，未來要以這次風災學到的經驗來強化韌性。

林俊憲也意有所指說，「一個立委能做的事，其實真的有很多，不是只能問一堆開放性又空泛的問題搏眼球」。

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