果農鬆一口氣！台南2萬噸文旦落果 95%清除完畢

台南文旦因受丹娜絲颱風影響落果嚴重，不過在各界志工、果農及國軍等協助下，清運工作已進入尾聲，農業局說，此次約有2萬公噸落果，在與麻豆區農會攜手合作下，這兩天已完成超過9成5以上落果清運，總算能讓果農能稍鬆一口氣。

農業局表示，這次清運工作能順利且高效推進，仰賴多方單位及志工協助，尤其，麻豆、下營、佳里、官田等4產區農會的周密組織，以及來自全國各地青農社團熱情支援，其中，麻豆區農會總幹事孫慈敏更是每天清晨就率領員工在各處落果清運集散點巡視，不僅指揮山貓等機具在堆積如山的落果群中剷挖落果袋，在必要時也協助幫運文旦落果。

「這不只是一場清運，更是一場匯聚人心的溫暖戰役！」農業局也說，清運工作由農業局與麻豆區農會攜手合作，光是租用卡車、山貓及抓斗車等機具費用就高達400多萬元；農會透過產銷班及會員緊密協作，有效分配任務，山貓、怪手、抓斗車等全天候配合運作，高效清除2萬公噸落果。

農業局提到，目前雖仍有部分未處理的落果，其中部分將由果農自行使用除草攪碎機處理，將其轉化為天然肥料回歸土地，達到永續利用的目的；若仍有需要協助清運的部分，也將協調公所及清潔隊協助處理。

農業局強調，文旦雖歷經風雨，但相信這些倖存下來的果實，將會因為大自然的考驗而更加甜美，也期待中秋佳節時，鄉親能多多選購這些得來不易的美味文旦柚，給予辛勤付出的果農最大支持。 台南文旦受丹娜絲颱風影響落果嚴重，不過在各界志工、果農及國軍等協助下，清運工作已進入尾聲，農業局表示，目前已完成超過9成5以上落果清運，總算能讓果農能稍鬆一口氣。圖／南市農業局提供 台南文旦受颱風影響落果嚴重，除來自各地的志工湧入外，國軍也積極協助清運工作。圖／南市農業局提供

商品推薦