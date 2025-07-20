黨內互打開戰？陳亭妃轟災區仍有通訊中斷 林俊憲「一句話」暗酸
針對台南災區迄今仍有通訊中斷，立委林俊憲稍早也在臉書回應，他認為，一個立委面對災情能做的事其實有很多，「不是只能問一堆開放性又空泛的問題搏眼球」、「民眾需要解釋、方法，而非毫無意義的情緒。」，該段回應也被外界解讀是在暗酸同黨立委陳亭妃。
林俊憲提到，通訊中斷首先要了解原因，中華電信在風災中幾乎不受影響，因其固網、電信骨幹地下化，而相較其他2家與台電電桿共構，因受電桿倒塌影響，必須與復電工程一同進行。
他也說，過去2周自己和立委郭國文每到一個地方，發現沒訊號，便透過NCC請通訊中斷的業者派車到現場；災後2周的現在，確實還有一些地方收訊不佳，經實地災區勘查後，如果有民眾反映，就會馬上通知NCC，緊盯維修進度。
林俊憲認為，未來若要改善通信韌性，除比照中華電信模式，要求其他業者進行地下化外，再來就是增加行動通信車數量；電信業是特許行業，具有公共性，會持續請NCC督促業者，未來要以這次風災學到的經驗來強化韌性。
文末，林俊憲強調，一個立委能做的事，其實真的有很多，「不是只能問一堆開放性又空泛的問題搏眼球」，民眾需要的是解釋、需要的是方法，「而不是毫無意義的情緒」。
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