快訊

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

真的怕了！台南受災戶修繕屋頂遭騙 這次邀上警所洽談求心安

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
風災後迄今已14天，台南學甲區一名陳姓受災戶因住家屋頂被颱風吹壞，近期在網路上四處找工程業者想修繕屋頂，孰料卻疑遭到詐騙。記者萬于甄／攝影
風災後迄今已14天，台南學甲區一名陳姓受災戶因住家屋頂被颱風吹壞，近期在網路上四處找工程業者想修繕屋頂，孰料卻疑遭到詐騙。記者萬于甄／攝影

颱風丹娜絲重創台南，卻有不法之徒趁火打劫，詐騙受災戶，學甲警方獲報循線在屏東恆春將嫌犯逮獲到案，陳姓受災戶今得知說，「感謝警方迅速破案」；然而，陳男今再度找到工班要修繕，但因有上當受騙經驗，下午邀業者到派出所洽談、求個心安。

陳男坦言，自己個性比較急一些，因此事情發生了就想趕快解決，而且現在住家屋頂鐵片還掛在上面，就怕風一吹會砸到別人，且嫌犯當下到住家來丈量時，雖過程有些疑點，但整體流程看起來仍相當專業，沒想到卻被騙。

陳男被騙後，為趕緊處理屋頂損壞問題，又找了一間來自高雄的工程行，業者一樣需要先付頭期款。「已經被騙過一次，真的會害怕。」陳男說，今下午也約業者到派出所詳談合約內容，希望在派出所能求個心安；在派出所洽談約1個多小時，不過最後尚未談定。

陳男表示，新的廠商合約內容雖相當詳盡，但雙方因信任度不夠，且一樣要先付一筆訂金，自己已被騙過一次，「真的會害怕」，暫時還沒有簽約，好在業者也配合到派出所，不過警方不便透露他人個資，後續會在討論看看。

工程業者則坦言，每間房屋的屋頂鐵片都是不一樣的尺寸，若沒有先收訂金，就無法幫忙叫料，且也怕先幫忙叫料付錢，客戶最後找其他人做的，材料工錢不就要認賠，如今發生這樣的情況，大家其實都很為難。

對此，台南市政府秘書長尤天厚今在復原工作進度說明會上也嚴正譴責，針對有不法之徒趁火打劫，利用風災對受災戶進行詐騙一事，所幸嫌犯已落網，後續市府會與司法單位配合，嚴格查緝，杜絕類似事件發生。

台南學甲的陳姓受災戶因住家屋頂鐵片還掛在上面，就怕風一吹會砸到別人，近期在網路上四處找工程業者想修繕屋頂，孰料卻疑遭到詐騙。記者萬于甄／攝影
台南學甲的陳姓受災戶因住家屋頂鐵片還掛在上面，就怕風一吹會砸到別人，近期在網路上四處找工程業者想修繕屋頂，孰料卻疑遭到詐騙。記者萬于甄／攝影
台南學甲區一名陳姓受災戶上網找工人想修繕屋頂卻遭騙19萬，但一心想趕緊修房子的他，再度找到來自高雄的業者協助，但有了受騙經驗，陳男今邀業者到派出所詳談，也希望在派出所能求個心安。記者萬于甄／攝影
台南學甲區一名陳姓受災戶上網找工人想修繕屋頂卻遭騙19萬，但一心想趕緊修房子的他，再度找到來自高雄的業者協助，但有了受騙經驗，陳男今邀業者到派出所詳談，也希望在派出所能求個心安。記者萬于甄／攝影

詐騙 台南 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／台南風災嚴重 成功里長連10天率志工助善後早出晚歸

台南受災戶自找業者修繕遭騙19萬 學甲警屏東恆春逮獲嫌犯

申請丹娜絲風災補助「附照片」老人家卡關 南市府有解

等不及官方幫忙 台南受災戶自找業者修繕又被騙...19萬打水漂

相關新聞

嘉義縣風災民房屋頂上千棟遭掀慘 翁章梁向全國專業團隊求助

嘉義縣因丹娜絲颱風肆虐至少上千戶房屋被強風吹損，近來又有雨勢來襲，嘉義縣消防局消防、義消、救難協會等50多人協助搭建臨時...

真的怕了！台南受災戶修繕屋頂遭騙 這次邀上警所洽談求心安

颱風丹娜絲重創台南，卻有不法之徒趁火打劫，詐騙受災戶，學甲警方獲報循線在屏東恆春將嫌犯逮獲到案，陳姓受災戶今得知說，「感...

嘉市風災後大量木料堆置冒煙 市環保局：水蒸氣白煙

丹娜絲颱風重創嘉義市，在市府救災及外縣市支援下慢慢恢復正常生活及市容，但是從馬路、公園等清除的大量樹枝樹葉堆放在空地昨晚...

颱風重創嘉義...見侯友宜哽咽 黃敏惠落淚：第一時間派人支援

罷免7月26日三階投票，國民黨立委洪孟楷今在泰山辦說明會，嘉義市長黃敏惠上台宣講時，一看到新北市長侯友宜哽咽落淚，指日前...

丹娜絲颱風重創台南 彰化南下支援清出500公噸廢棄物

丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日南下台南協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物，數量驚人...

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

丹娜絲颱風風災後迄今14天，台南仍有許多重災區仍未完全恢復訊號，立委陳亭妃今早指出，連日勘查協助民眾反映需求，其中，無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。