真的怕了！台南受災戶修繕屋頂遭騙 這次邀上警所洽談求心安

颱風丹娜絲重創台南，卻有不法之徒趁火打劫，詐騙受災戶，學甲警方獲報循線在屏東恆春將嫌犯逮獲到案，陳姓受災戶今得知說，「感謝警方迅速破案」；然而，陳男今再度找到工班要修繕，但因有上當受騙經驗，下午邀業者到派出所洽談、求個心安。

陳男坦言，自己個性比較急一些，因此事情發生了就想趕快解決，而且現在住家屋頂鐵片還掛在上面，就怕風一吹會砸到別人，且嫌犯當下到住家來丈量時，雖過程有些疑點，但整體流程看起來仍相當專業，沒想到卻被騙。

陳男被騙後，為趕緊處理屋頂損壞問題，又找了一間來自高雄的工程行，業者一樣需要先付頭期款。「已經被騙過一次，真的會害怕。」陳男說，今下午也約業者到派出所詳談合約內容，希望在派出所能求個心安；在派出所洽談約1個多小時，不過最後尚未談定。

陳男表示，新的廠商合約內容雖相當詳盡，但雙方因信任度不夠，且一樣要先付一筆訂金，自己已被騙過一次，「真的會害怕」，暫時還沒有簽約，好在業者也配合到派出所，不過警方不便透露他人個資，後續會在討論看看。

工程業者則坦言，每間房屋的屋頂鐵片都是不一樣的尺寸，若沒有先收訂金，就無法幫忙叫料，且也怕先幫忙叫料付錢，客戶最後找其他人做的，材料工錢不就要認賠，如今發生這樣的情況，大家其實都很為難。

對此，台南市政府秘書長尤天厚今在復原工作進度說明會上也嚴正譴責，針對有不法之徒趁火打劫，利用風災對受災戶進行詐騙一事，所幸嫌犯已落網，後續市府會與司法單位配合，嚴格查緝，杜絕類似事件發生。 台南學甲的陳姓受災戶因住家屋頂鐵片還掛在上面，就怕風一吹會砸到別人，近期在網路上四處找工程業者想修繕屋頂，孰料卻疑遭到詐騙。記者萬于甄／攝影 台南學甲區一名陳姓受災戶上網找工人想修繕屋頂卻遭騙19萬，但一心想趕緊修房子的他，再度找到來自高雄的業者協助，但有了受騙經驗，陳男今邀業者到派出所詳談，也希望在派出所能求個心安。記者萬于甄／攝影

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