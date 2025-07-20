嘉市風災後大量木料堆置冒煙 市環保局：水蒸氣白煙
丹娜絲颱風重創嘉義市，在市府救災及外縣市支援下慢慢恢復正常生活及市容，但是從馬路、公園等清除的大量樹枝樹葉堆放在空地昨晚傳出悶燒冒煙；市環保局說明，白天地表溫度高，夜間降溫時容易看到水蒸氣蒸發的白煙所致。但為避免意外，昨晚消防局仍派員灑水警戒。
環保局表示，災後清理出大量的樹木、樹葉暫時集中堆置於建國二村空地、湖子內環保用地2處，目前以循去化管道逐漸清理，並以公開招標方式廠商協助增加清理量能。
昨天晚上建國二村木材暫置區冒出白煙，消防局獲報派員至現場灑水，經檢視確認周遭無火苗及燒焦味。
環保局研判，冒煙原因為白天地表溫度較高，木材破碎後暫置於建國二村遇下雨後較潮濕，夜間降溫時容易看到水蒸氣蒸發的白煙所致。
環保局表示，已循去化管道，加速廢木材去化。目前尚在清運的公園、學校將直接進廠去化避免再堆置。也會加強巡檢，一旦發現有冒煙，會立即通報消防局派員灑水降溫。
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