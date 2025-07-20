颱風重創嘉義...見侯友宜哽咽 黃敏惠落淚：第一時間派人支援

罷免7月26日三階投票，國民黨立委洪孟楷今在泰山辦說明會，嘉義市長黃敏惠上台宣講時，一看到新北市長侯友宜哽咽落淚，指日前颱風過境嘉義受創，第一時間沒有打給侯市長，但他第一時間派兩百多個人來幫忙，侯也擁抱黃給予支持。

颱風丹娜絲重創深夜嘉義，狂風暴雨釀嘉義多處災情。黃敏惠今赴泰山為洪孟楷站台宣講時，提到嘉義人要挺自己人，看到侯友宜到場時，哽咽落淚說，第一時間沒有打電話給侯，但他第一時間派兩百多個人來幫忙支援，真的很感謝他，而他們還在復原，現在街道清空了，侯友宜則與黃敏惠擁抱，給予支持。

侯友宜致詞說，選舉是一時的有輸有贏，他幾十年為台灣、中華民國打拚，看到這幾十年的政治生態，變成現在這樣「很悲哀」，無差別的罷免要罷掉全國最高票的立委，4成民意且選輸的黨派，要罷免藍白6成民意，根本是勞民傷財、吃飽太閒，不管做好或不好都要罷免，只要敵對黨派全部罷免，這是台灣政治最窩錯、悲哀的時刻，呼籲民眾7月26日務必出門投下不同意票。

中廣前董事長趙少康也說，支持洪孟楷的人只有去年5、6成出來投票很危險，因為對手是9成都會出來，認為洪要至少8成才穩；同時批評民進黨發起大罷免，實在吃相難看，全世界有哪個民主國家這樣？只有中華民國會造成社會對立仇恨，感嘆現在罷免是仇恨動員。 國民黨立委洪孟楷今在泰山辦說明會，中廣前董事長趙少康今到場助講。記者劉懿萱／攝影

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