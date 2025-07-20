快訊

俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報

台積電嘉科廠「50噸板車翻車」廠區停工 2個月內4起工安意外

高市動員1807人次 馳援嘉義、台南救災任務完成

中央社／ 高雄20日電

丹娜絲颱風重創台南、嘉義，高雄市出動1807人次、動員425台車輛、563台機具支援救災，嘉義、台南災後復原工作已逐步完成。高市府說，今天任務將告一段落，明天回歸原工作崗位。

丹娜絲颱風造成台南市及嘉義縣市許多路樹倒塌、道路中斷，地區電力、電信、民宅與農作物受損嚴重，對民生造成重大衝擊。高雄市長陳其邁災後啟動協防機制，馳援嘉義、台南等重災區，今天協助復原工作已圓滿完成。

高雄市政府今天新聞稿表示，此次支援行動，高雄市共出動1807人次、動員425台車輛、563台機具，完成清理180條道路、18處公園、7條綠園道、1處田徑場、1處體育館、19處學校、82棟屋頂受損帆布覆蓋。

高雄市政府表示，目前嘉義、台南災後復原工作已逐步完成，高雄市救災任務今天將告一段落，明天將回歸原工作崗位。救災期間，陳其邁、市府相關局處首長及嘉義縣長翁章梁、嘉義市黃敏惠、台南市長黃偉哲等人多次前往打氣及慰問。

高雄巿政府指出，去年山陀兒颱風期間，高雄曾獲各縣市支援協助，此次除應中央需求外，市府亦主動聯繫台南與嘉義，共同面對難關。

高雄市政府表示，丹娜絲颱風雖帶來嚴峻考驗，但同島一命，城市整合能量互相協防，希望此模式可提升未來城際區域整合抗災經驗，增加都市防災韌性，為民眾安全帶來更多保障。

嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

高雄高工實習大樓動土 陳其邁：城市競爭就是人才競爭

挺大罷免但行程市政為主 陳其邁：人民期待正常國會

影／女足隊「抽血換學分」 陳其邁怒：非動物實驗 亂搞非常離譜

高雄三元能源大火毒性氣體氫氟酸溢出 陳其邁急籲： 居民勿外出

相關新聞

嘉義縣風災民房屋頂上千棟遭掀慘 翁章梁向全國專業團隊求助

嘉義縣因丹娜絲颱風肆虐至少上千戶房屋被強風吹損，近來又有雨勢來襲，嘉義縣消防局消防、義消、救難協會等50多人協助搭建臨時...

嘉市風災後大量木料堆置冒煙 市環保局：水蒸氣白煙

丹娜絲颱風重創嘉義市，在市府救災及外縣市支援下慢慢恢復正常生活及市容，但是從馬路、公園等清除的大量樹枝樹葉堆放在空地昨晚...

颱風重創嘉義...見侯友宜哽咽 黃敏惠落淚：第一時間派人支援

罷免7月26日三階投票，國民黨立委洪孟楷今在泰山辦說明會，嘉義市長黃敏惠上台宣講時，一看到新北市長侯友宜哽咽落淚，指日前...

丹娜絲颱風重創台南 彰化南下支援清出500公噸廢棄物

丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日南下台南協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物，數量驚人...

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

丹娜絲颱風風災後迄今14天，台南仍有許多重災區仍未完全恢復訊號，立委陳亭妃今早指出，連日勘查協助民眾反映需求，其中，無法...

花蓮玉里淹水52年來首見 鎮長急喊話中央：秀姑巒溪全面整治

受颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮2天累計雨量超過400毫米造成積淹水，鎮長龔文俊批評，秀姑巒溪應從下游往上游疏濬，而不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。