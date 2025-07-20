高市動員1807人次 馳援嘉義、台南救災任務完成

丹娜絲颱風重創台南、嘉義，高雄市出動1807人次、動員425台車輛、563台機具支援救災，嘉義、台南災後復原工作已逐步完成。高市府說，今天任務將告一段落，明天回歸原工作崗位。

丹娜絲颱風造成台南市及嘉義縣市許多路樹倒塌、道路中斷，地區電力、電信、民宅與農作物受損嚴重，對民生造成重大衝擊。高雄市長陳其邁災後啟動協防機制，馳援嘉義、台南等重災區，今天協助復原工作已圓滿完成。

高雄市政府今天新聞稿表示，此次支援行動，高雄市共出動1807人次、動員425台車輛、563台機具，完成清理180條道路、18處公園、7條綠園道、1處田徑場、1處體育館、19處學校、82棟屋頂受損帆布覆蓋。

高雄市政府表示，目前嘉義、台南災後復原工作已逐步完成，高雄市救災任務今天將告一段落，明天將回歸原工作崗位。救災期間，陳其邁、市府相關局處首長及嘉義縣長翁章梁、嘉義市黃敏惠、台南市長黃偉哲等人多次前往打氣及慰問。

高雄巿政府指出，去年山陀兒颱風期間，高雄曾獲各縣市支援協助，此次除應中央需求外，市府亦主動聯繫台南與嘉義，共同面對難關。

高雄市政府表示，丹娜絲颱風雖帶來嚴峻考驗，但同島一命，城市整合能量互相協防，希望此模式可提升未來城際區域整合抗災經驗，增加都市防災韌性，為民眾安全帶來更多保障。

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