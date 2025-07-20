布袋鎮186屋待修 消防義消優先為弱勢戶屋頂蓋帆布
颱風丹娜絲重創嘉義縣，沿海鄉鎮多處老舊平房屋頂遭強風吹毀，消防局聯合義消優先協助弱勢家戶蓋帆布，縣長翁章梁今天至布袋鎮慰問災民，並向義消團隊表達謝意。
丹娜絲風災後，嘉義縣政府積極投入災後復原，翁章梁今天偕同布袋鎮長蔡瑋傑、嘉義縣消防局長蔡建安等人，前往布袋鎮關心屋頂帆布覆蓋作業。
嘉義縣消防局表示，截至今天，縣內急需協助加蓋帆布住戶超過300戶，消防局聯合義消優先協助行動不便、獨居長者的弱勢家戶，在屋頂覆蓋帆布，預防連日降雨造成二次災害，嘉義縣汽車修理業職業工會也捐贈156顆報廢輪胎，協助固定帆布。
翁章梁表示，縣府民政處持續調查災民安置及修繕需求，目前大多數民眾選擇依親，僅有2人安置於臨時收容所，感謝義消團隊與民間團體協助完成帆布加蓋作業，縣府正積極聯繫全國各地專業修繕團體，協助受災鄉親盡速恢復家園、早日回歸正常生活。
蔡建安表示，消防與義消今天出動39名人員，水上救生協會理事長呂文正也號召超過20名人力參與，現場集結數十名人力參與修繕。
蔡建安說，目前布袋鎮有186戶待修，工程規模龐大，消防局將配合社會局名單，優先處理最急需協助的住戶，未來也會協助推動重建作業。
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