台南文旦柚受颱風影響落果嚴重 清運近2萬公噸

颱風丹娜絲侵襲造成台南文旦柚落果嚴重，市府農業局與產區農會合作動員機具協助清運，加上不少熱心志工響應號召投入，初估近2萬公噸落果已接近清運完成，讓農民稍鬆口氣。

台南市政府農業局長李芳林今天告訴中央社記者，這次清運工作得以順利且高效推進，除了環保局、區公所、清潔隊人員協力，還有產區農會及來自全國各地青農社團熱情支援。

李芳林說，另外，透過媒體報導和網紅號召，有數百名民眾自願前往果園協助農民撿拾落果，展現社會各界對農業深切關懷，而國軍雖在繁忙演習期間，仍投入支援清運，同時還有替代役受訓役男加入，為清運工作注入強大動力。

他說，此次農業局與各產區農會攜手合作執行清運，租用卡車、山貓及抓斗車等機具費用就高達新台幣400多萬元，產區農會並透過產銷班及會員緊密協作，有效分配任務，規劃出最合適的集散地，配合重型機具幾乎全天候配合運作，至今已高效率清除將近2萬公噸落果。

農業局提供資料指出，目前仍有零星未處理落果，其中部分預計由農民自行使用除草攪碎機處理，轉化為天然肥料回歸土地，需要協助清運的部分，農業局也將持續協調區公所及清潔隊處理。

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