快訊

台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

台南文旦柚受颱風影響落果嚴重 清運近2萬公噸

中央社／ 台南20日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南文旦柚落果嚴重，市府農業局與產區農會合作動員機具協助清運，加上不少熱心志工響應號召投入，初估近2萬公噸落果已接近清運完成，讓農民稍鬆口氣。

台南市政府農業局長李芳林今天告訴中央社記者，這次清運工作得以順利且高效推進，除了環保局、區公所、清潔隊人員協力，還有產區農會及來自全國各地青農社團熱情支援。

李芳林說，另外，透過媒體報導和網紅號召，有數百名民眾自願前往果園協助農民撿拾落果，展現社會各界對農業深切關懷，而國軍雖在繁忙演習期間，仍投入支援清運，同時還有替代役受訓役男加入，為清運工作注入強大動力。

他說，此次農業局與各產區農會攜手合作執行清運，租用卡車、山貓及抓斗車等機具費用就高達新台幣400多萬元，產區農會並透過產銷班及會員緊密協作，有效分配任務，規劃出最合適的集散地，配合重型機具幾乎全天候配合運作，至今已高效率清除將近2萬公噸落果。

農業局提供資料指出，目前仍有零星未處理落果，其中部分預計由農民自行使用除草攪碎機處理，轉化為天然肥料回歸土地，需要協助清運的部分，農業局也將持續協調區公所及清潔隊處理。

農民 農會 台南

延伸閱讀

影／颱風吹垮雞舍…數十公噸石綿瓦待清運 嘉義雞農嘆復原困難

麻豆文旦落果堆成山現場飄刺鼻「酸味」 麻豆農會清運不間斷

加拿大羽賽／雙方比分緊咬不放 土銀男雙金包銀

加拿大羽賽／台灣奪男雙冠亞軍 主辦方讚最佳代言人

相關新聞

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

丹娜絲颱風風災後迄今14天，台南仍有許多重災區仍未完全恢復訊號，立委陳亭妃今早指出，連日勘查協助民眾反映需求，其中，無法...

丹娜絲颱風重創台南 彰化南下支援清出500公噸廢棄物

丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日南下台南協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物，數量驚人...

嘉義縣風災民房屋頂上千棟遭掀慘 翁章梁向全國專業團隊求助

嘉義縣因丹娜絲颱風肆虐至少上千戶房屋被強風吹損，近來又有雨勢來襲，嘉義縣消防局消防、義消、救難協會等50多人協助搭建臨時...

花蓮玉里淹水52年來首見 鎮長急喊話中央：秀姑巒溪全面整治

受颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮2天累計雨量超過400毫米造成積淹水，鎮長龔文俊批評，秀姑巒溪應從下游往上游疏濬，而不...

影／台南風災嚴重 成功里長連10天率志工助善後早出晚歸

台南海線地區風災慘重，仁德區成功里長鄭晴而至今連續10天帶著4名志工前往颱風災情嚴重的大北門地區，義務協助受災戶清理房子...

旭東光電浮台未在48小時內清完 屏東縣環保局裁罰25萬2000元

旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。