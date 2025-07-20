丹娜絲颱風重創台南 彰化南下支援清出500公噸廢棄物
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日南下台南協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物，數量驚人，彰化縣長王惠美說，除了環保機具人力，還有許多具經驗的志工夥伴與慈善團體志願參與，透過行動協助災後復原，傳達彰化縣對台南鄉親的關懷與支持。
彰化縣因丹娜絲颱風尾造成多處淹水，在水漸退去後縣府秉持「同島一命」精神，啟動跨單位支援機制，本月13日由社會處、環保局、農業處整備完成，隔天到台南七股災區協助，環保局率領20位人力、9台抓斗車及4台山貓（鏟裝機），投入環境整頓復原工作；農業處協助將在地企業大成長城免費提供3000個50公斤布袋載運送達。
王惠美表示，這次颱風造成南部地區多處積淹水與設施損毀，災區居民生活受到嚴重影響，縣府在得知台南災區實際需求後，立即號召縣內具經驗的志工夥伴與慈善團體志願參與，社會處這次支援包括環境清理、房屋修繕、物資協助等，以配合台南市政府後續災後重建；支援人員在出發前也完成基本安全與救援培訓，確保賑災工作平穩進行。
環保局表示，這次有彰化市、員林市、和美鎮、二林鎮、田尾鄉、埔心鄉、埤頭鄉、溪洲鄉、竹塘鄉、田中鎮清潔隊組成支援部隊，前進將軍區及七股區環境清運及復原，包括將軍區 鯤鯓里、鯤溟里、長沙里、平沙里、廣山里、玉山里、將軍里、西甲里等8個里，及七股區頂山里等。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言