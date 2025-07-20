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丹娜絲颱風重創台南 彰化南下支援清出500公噸廢棄物

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日抵台南協助清理，統計總共清出重量500公噸的廢棄物。圖／彰化縣府提供
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日抵台南協助清理，統計總共清出重量500公噸的廢棄物。圖／彰化縣府提供

丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日南下台南協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物，數量驚人，彰化縣長王惠美說，除了環保機具人力，還有許多具經驗的志工夥伴與慈善團體志願參與，透過行動協助災後復原，傳達彰化縣對台南鄉親的關懷與支持。

彰化縣因丹娜絲颱風尾造成多處淹水，在水漸退去後縣府秉持「同島一命」精神，啟動跨單位支援機制，本月13日由社會處、環保局、農業處整備完成，隔天到台南七股災區協助，環保局率領20位人力、9台抓斗車及4台山貓（鏟裝機），投入環境整頓復原工作；農業處協助將在地企業大成長城免費提供3000個50公斤布袋載運送達。

王惠美表示，這次颱風造成南部地區多處積淹水與設施損毀，災區居民生活受到嚴重影響，縣府在得知台南災區實際需求後，立即號召縣內具經驗的志工夥伴與慈善團體志願參與，社會處這次支援包括環境清理、房屋修繕、物資協助等，以配合台南市政府後續災後重建；支援人員在出發前也完成基本安全與救援培訓，確保賑災工作平穩進行。

環保局表示，這次有彰化市、員林市、和美鎮、二林鎮、田尾鄉、埔心鄉、埤頭鄉、溪洲鄉、竹塘鄉、田中鎮清潔隊組成支援部隊，前進將軍區及七股區環境清運及復原，包括將軍區 鯤鯓里、鯤溟里、長沙里、平沙里、廣山里、玉山里、將軍里、西甲里等8個里，及七股區頂山里等。

丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日南下台南七股災區協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物。圖／彰化縣府提供
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊本月14日南下台南七股災區協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物。圖／彰化縣府提供
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊抵台南協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物。圖／彰化縣府提供
丹娜絲颱風造成南部地區嚴重風災，彰化縣府團隊抵台南協助為期五天，統計總共清出重量500公噸的廢棄物。圖／彰化縣府提供

環保局 災後 廢棄物 台南 丹娜絲颱風

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