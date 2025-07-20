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嘉義縣風災民房屋頂上千棟遭掀慘 翁章梁向全國專業團隊求助

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁關心布袋鎮屋頂帆布覆蓋作業，眼見仍有許多民宅屋頂毀損，表示會找全國有經驗團隊協助修繕。。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁關心布袋鎮屋頂帆布覆蓋作業，眼見仍有許多民宅屋頂毀損，表示會找全國有經驗團隊協助修繕。。記者李宗祐／攝影

嘉義縣因丹娜絲颱風肆虐至少上千戶房屋被強風吹損，近來又有雨勢來襲，嘉義縣消防局消防、義消、救難協會等50多人協助搭建臨時帆布暫度難關，4天來協助布袋鎮20多戶；今天上午縣長翁章梁關心布袋鎮屋頂帆布覆蓋作業，感謝消防、救難團隊的幫忙，眼見仍有許多民宅屋頂毀損，表示會找全國有經驗團隊協助修繕。

翁章梁表示，目前還有許多民眾屋頂因風災毀損需要幫忙，近來又有雨勢，產生很大問題，縣府民政處調查災民安置及修繕需求，目前大多數民眾選擇依親，僅有2人安置於臨時收容所，感謝消防義消團隊、民間團體臨危受命、克服困難利用帆布協助災民，但畢竟他們不是這方面專業，後續會尋找全國有經驗團隊協助修繕。

嘉義縣消防局表示，經各鄉鎮市公所提報，截至今日縣內急需協助加蓋帆布的住戶超過300戶，消防局聯合義消優先協助行動不便、獨居長者的弱勢家戶，除了實地勘查屋況，也在屋頂覆蓋帆布，預防連日降雨造成二次災害。

消防局長蔡建安表示，今日共出動消防與義消人員39人，水上救生協會理事長呂文正也號召超過20名人力參與，現場集結50多人參與修繕。4天來已協助20多戶居民。

蔡建安說，光是布袋地區就有186戶待修，工程規模龐大，消防局將配合社會局名單，優先處理最急需協助的住戶，未來也會加入推動重建作業。

呂文正說，團隊會評估是否有搭帆布的必要，因為屋齡老舊，如果雨勢太大搭上帆布反而會形成小蓄水池，隱藏危險。

他說，雖然只是搭帆布，但還是要爬上爬下到屋頂施作，首重安全，遇雨工作暫緩，每天幫忙6～8戶，雖然不是專業人員，但大家愈做愈順手，希望盡快協助受災戶早日回復正常生活。

嘉義縣長翁章梁關心布袋鎮屋頂帆布覆蓋作業，受災戶感謝消防、救難團隊的幫忙，讓他們有餘力清理家園。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁關心布袋鎮屋頂帆布覆蓋作業，受災戶感謝消防、救難團隊的幫忙，讓他們有餘力清理家園。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防義消團隊、水上救生協會等團體50多人協助布袋鎮受災戶搭建臨時帆布暫度難關。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防義消團隊、水上救生協會等團體50多人協助布袋鎮受災戶搭建臨時帆布暫度難關。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防義消團隊、民間團體臨危受命利用帆布協助災民，讓受災戶有餘力整理家園。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防義消團隊、民間團體臨危受命利用帆布協助災民，讓受災戶有餘力整理家園。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防義消團隊、水上救生協會等團體50多人協助布袋鎮受災戶搭建臨時帆布暫度難關。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防義消團隊、水上救生協會等團體50多人協助布袋鎮受災戶搭建臨時帆布暫度難關。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防義消團隊、水上救生協會等團體50多人協助布袋鎮受災戶搭建臨時帆布暫度難關。記者李宗祐／攝影
嘉義縣消防局消防義消團隊、水上救生協會等團體50多人協助布袋鎮受災戶搭建臨時帆布暫度難關。記者李宗祐／攝影

翁章梁 團隊 嘉義 丹娜絲颱風

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