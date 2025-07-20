台南獨老住家災損志工助復原 已645人投入第一線

颱風丹娜絲侵襲導致台南多處災情，南市府社會局啟動災後志工媒合機制，協助受災戶環境清理與復原，今天動員20人為南區一獨居長者清理受損住家，也盼有更多志工加入。

市長黃偉哲與市府社會局長郭乃文上午前往現場關懷受災民眾，並向協助清理環境的志工們致謝。

黃偉哲表示，這次颱風對民眾生活衝擊不小，市府各單位正全力投入災後復原工作，特別感謝來自各地志工主動深入災區，協助災民儘速恢復正常生活。

黃偉哲說，這次風災讓大家再次體會到同島一命，包括高雄、屏東、彰化、新北、桃園等各地民眾，看到風災重創台南情況後，有人出錢捐款，也有人出力幫忙救災，讓人感心動容。

黃偉哲提到，這次風災影響範圍廣大，仍有許多人需要協助，在地台南民眾若有空，可連絡市府媒合，加入幫忙災民整理環境行列；另外，近日經常下雨，須避免登革熱或其他傳染病發生，期盼大家同心協力度過難關。

台南市社會局提供資料指出，風災後啟動「台南市災後志工招募平台」，廣邀熱心民眾共襄盛舉，至今已招募645名志工投入災區第一線，穿梭社區巷弄間，用雙手與笑容為災民帶來希望，也成為風災過後動人風景。

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