風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

丹娜絲颱風風災後迄今14天，台南仍有許多重災區仍未完全恢復訊號，立委陳亭妃今早指出，連日勘查協助民眾反映需求，其中，無法獲得回應訊息就屬台南部分地區通信訊號仍然不良，救災如同作戰，這次通訊救災處理，根本就是打零分，到現在還在亂，還束手無策。

陳亭妃表示，丹娜絲颱風造成通信網路斷訊，讓許多地區受災情況無法對外通報，也就無法在第一時間得到救援，再加上沒水、沒電，讓受災戶感覺自己在孤島一樣，求助無門，尤其風災過後至今已14天，部分地區訊號一樣不穩定。

陳亭妃直言，電信業者的責任到底在哪裡？政府機關的監督機制又在哪裡？如果台灣面對一個丹娜絲颱風就束手無策，如何面對下一個颱風？行政院相關部會一定要將丹娜絲颱風變成一個警惕，全面進行檢討，並且要求電信業者提出對策。

她強調，如何預防全面斷訊的狀況，並在第一時間搶救所有通訊系統，將是重要的課題，救災如同作戰，但這次通訊救災處理，根本就是打零分，到現在還在亂，還束手無策。

陳亭妃進一步說，當時第一時間進入災區，「內心只有擔憂」，因台南12個區所有通訊系統都斷了，災區第一線沒有訊號對外聯繫該怎麼辦？再者，缺乏訊號，民眾難以接收即時資訊的情形下，極有可能造成更嚴重損害，也會拖延災後重建工作。

陳亭妃要求，救災如同作戰，如何修復、預防並應對下次災難，政府與業者必須全盤檢討，相關部會包含交通部、NCC、數發部等，都應要求及監督電信業者負起責任，訂出所有電信通訊防災與救災的流程，「別再讓民眾在災難中，還要承受惶恐孤立的恐懼」。 丹娜絲颱風風災後迄今14天，台南仍有許多重災區仍未完全恢復訊號，立委陳亭妃今認為，救災如同作戰，這次在通訊的救災處理，根本就是打零分，到現在還在亂，還束手無策。圖／陳亭妃服務處提供

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